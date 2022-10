De demon van het racisme, een voortreffelijke Léa Seydoux en Lena Dunham die ons niét laat lachen: de bioscoopfilms van de week

Humo gidst u door de nieuwste films.

‘R.M.N.’ ★★★★☆

Van Cristian Mungiu, met Marin Grigore, Judith State, Macrina Barladeanu en Ovidiu Crisan

DRAMA Het is ook altijd wat in de Roemeense landstreek Transsylvanië: als het niet graaf Dracula is die zich zonder voorafgaandelijke toestemming op de halsslagaders van de plaatselijke jonkvrouwen stort, dan is het wel een andere demon die zijn lelijke smoel laat zien. Vanaf de eerste scènes hangt er een verkillende maar bijzonder knap opgeroepen atmosfeer in het Transsylvanische stadje dat het grauwe decor vormt van het nieuwe drama van de maker van ‘4 Months, 3 Weeks and 2 Days’. Door de ramen van de huizen valt koud winters licht naar binnen, de schotelantennes aan de afbladderende gevels zijn aangevreten door roest en de ooit welvarende maar intussen verlaten steengroeve ligt er in het landschap bij als een reusachtige open wonde.

Te midden van de gure somberheid lichten ook sprankjes hoop op: het succes van de met Europese subsidies werkende industriële bakkerij bijvoorbeeld toont aan dat het stadje, ondanks de hoge werkloosheidscijfers, aansluiting heeft gevonden bij de Europese Unie. Matthias, de hoofdpersoon, krijgt dan weer heel wat op z’n brood: zijn vrouw is pisnijdig omdat hij er een minnares op na houdt, zijn aftakelende vader dient een MRI-scan te ondergaan (in het Roemeens: een R.M.N.) en zijn zoontje brengt geen woord meer uit sinds hij in de bossen iets verontrustends heeft gezien. Een beer? Een lijk? Graaf Dracula?

En dan, net als je denkt dat je naar een kabbelend familiedrama zit te kijken, begint regisseur Cristian Mungiu met zijn filmische meesterhand de duimschroeven aan te draaien. Iemand vraagt zich luidop af of de pas aangekomen arbeidsmigranten uit Sri Lanka, die liever geen varkensvlees eten, iets te maken zouden kunnen hebben met de verdwijning van enkele schapen. Op een internetforum verschijnen steeds meer berichten in de trant van ‘We hebben niks tegen ze, maar ze horen hier niet’. Yep, daar is-ie: de demon van het racisme.

Mungiu laat de groeiende onrust culmineren in een 15 minuten durende, in één magistrale take opgenomen en vanuit één enkel camerastandpunt gefilmde volksvergadering in het – proef de bittere ironie! – lokale cultureel centrum, waar het laatste restje cultuur algauw moet wijken voor een opstoot van volkswoede (‘Schop ze eruit!’).

Kurkdroogkomiek detail: zelfs de vriendelijke Franse bioloog die in de bossen de berenpopulatie in de gaten houdt, krijgt van de elkaar ophitsende inwoners te horen dat-ie maar beter in z’n eigen land beren gaat tellen. En de uitbraak van racisme lijkt als een razendsnel om zich heen grijpende pandemie werkelijk iederéén aan te steken, zelfs degenen van wie men normaal gezien enige redelijkheid mag verwachten: de dokter, bijvoorbeeld, in het begin van de film nog een toonbeeld van rust, waarschuwt tijdens de volksvergadering onder goedkeurend gemompel voor het gevaar van buitenlandse ziektekiemen.

Wat Mungiu hier in essentie laat zien, is dat een zogezegd beschaafd volk elk moment kan veranderen in een naar de rieken en toortsen grijpende meute. Dan zien we liever Dracula in onze nek hangen: die viel tenminste nog af te poeieren met een crucifix en een teentje knoflook!

Vanaf 19 oktober in de bioscoop.

‘Un beau matin’ ★★★☆☆

Van Mia Hansen-Løve, met Léa Seydoux, Pascal Greggory en Melvil Poupaud

DRAMA Sandra, een hardwerkende moeder wier echtgenoot vijf jaar geleden is overleden, staat under the pressure: net wanneer ze op zoek moet naar een geschikt verzorgingstehuis voor haar zieke vader, wandelt er, like the arrival of a new day, een nieuwe liefde binnen in haar leven. Nuchter bekeken gebeurt er niks wereldschokkends in ‘Un beau matin’, maar met behulp van enkele rake observaties (de pyjama’s van je oude vader in een valiesje opbergen: ja, dat dóét iets met een mens) en een sensitief oog voor detail (de schitterend getroffen tristesse in de verzorgingstehuizen!) weet regisseuse Mia Hansen-Løve (‘Eden’, ‘Bergman Island’) er toch een ontroerend drama uit te puren. ‘Un beau matin’ bewijst verder twee dingen, namelijk dat Seydoux een voortreffelijke actrice is én dat het zelden een goed idee is om je film te laten eindigen op een banale freeze frame.

Vanaf 19 oktober in de bioscoop.

‘Catherine called birdy’ ★★½☆☆

Van Lena Dunham, met Bella Ramsey, Andrew Scott en Billie Piper

KOMEDIE Frappantste vaststelling van de week: Lena Dunham, boegbeeld van het moderne feminisme en bedenkster van ‘Girls’, heeft een film gemaakt die zich in de middeleeuwen afspeelt! De ridders lijken ons de correcte harnassen te dragen, maar dankzij het beweeglijke camerawerk, de frisse vertolkingen, de kleurenblinde casting en de popsongs op de soundtrack voelt haar verfilming van het gelijknamige boek van Karen Cushman evenwel meer als een hedendaagse tienerkomedie aan dan als een kostuumfilm. Dunham laat, enigszins voorspelbaar, in haar nieuwe rolprent geen kans onbenut om het mannendom in z’n hemdje te zetten: ons niet gelaten, maar echt geslaagd vallen de geestigheden niet te noemen. Op het vlak van geinigheid moet ‘Catherine Called Birdy’ het wat ons betreft roemloos afleggen tegen de intussen bijna 50 jaar oude maar nog steeds onverwoestbare grappen uit ‘Monty Python and the Holy Grail’.

Nu op Amazon Prime.

‘Yuku en de bloem van de Himalaya’ ★★★☆☆

Van Arnaud Demuynck en Rémi Durin, met de stemmen van Gloria Monserez, Bent Van Looy en Tine Embrechts

ANIMATIE Normaal gezien zien wij muizen het liefst tussen het houten plankje en de neergeklapte ijzeren beugel van een muizenval, maar voor Yuku, een onbevreesde muis die op zoek gaat naar de magische Himalayabloem, maken we een uitzondering. Onderweg speelt Yuku geregeld liedjes op de ukelele: de mieren zorgen voor de percussie, de spinnen vormen het achtergrondkoortje en zelfs de kat danst mee. Wie ooit het zalige ‘De geur van worteltjes’ heeft gezien, zal in de fijne figuurtjes en in de warme kleurenpaletten beslist de fraaie tekenstijl herkennen van het duo Arnaud Demuynck en Rémi Durin. De té lang uitgerokken achtervolgingsscènes met de gemene wolf doen een beetje afbreuk aan de magie van het verhaal, aldus de kniesoor in ons, maar uw ukken zullen daar wellicht anders over denken: wedden dat zij aan ‘Yuku en de bloem van de Himalaya’ vijf fonkelende sterren geven?

Vanaf 19 oktober in de bioscoop.