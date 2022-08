De denkfout van ‘Klopjacht Celebs’ op GoPlay is dat Julie Vermeire en Jonathan Medart het opsporen waard zijn

‘Klopjacht Celebs’, een wat mij betreft ongevraagde aanbouw bij het zo al verdachte succes van ‘Klopjacht’, gaat uit van een aantal aannames waar ik het niet noodzakelijk mee eens ben. In de eerste plaats: dat iemand die het aanlegt met een bekendheid - of een ‘celeb’, als je erop staat - er vanzelf òòk een wordt, zoals duidelijk het geval is bij Laurins Dursin, een ondernemende jongen die buiten de werkuren de bijslaap verricht met Julie Vermeire. Of misschien zelfs tìjdens de werkuren. Het zijn mijn zaken niet.

Nog zo’n aanname waar ik protest tegen aanteken, desnoods gewapenderhand, is dat de scheidingswand tussen televisie, digitaal of anderszins, en sociale media best zo permeabel als wat is, en de opstoot van influencers in de vaart der volkeren dus niet alleen te tolereren is, maar zelfs wenselijk. Zie op dat vlak de inclusie van, zoals dat dan heet, content creators als Jonatan Medart in ‘Klopjacht Celebs’, evenals de mij nog minder bekende Elodie Gabias. Ik neem haar dat niet kwalijk: ik ben haar publiek niet, en zo is het maar net goed. De gehele duurtijd van ‘Klopjacht Celebs’ mogen bovenvermelde voortvluchtigen, geheel tegen hun aard in, niet inloggen op ‘de socials’, wat een hele klus heet te zijn. Terzijde: is een celeb eigenlijk niet gewoon een verwaterde BV?

De voornaamste denkfout die gemaakt wordt in dit programma, echter, moet wel zijn dat eenmaal je zulke lui eindelijk kwijt bent, ze ook de moeite van het opsporen waard zijn. Eerder nog zou ik in dat scenario een zucht van opluchting ten gehore brengen en de voeten omhoog schoppen dan dat ik in een hoogst ongezellige controlekamer, onder het zoemen van ongenadig tl-licht, met de neus op een computerscherm koortsachtig de beelden van deze of gene gekaapte bewakingscamera zou doorzoeken naar hun laatste glimpen. Wat ik al helemaal onwaarschijnlijk acht, is dat ik daarna ook nog de naasten van bovenvermelde jongelui lijfelijk zou gaan lastigvallen met vragen als ‘Mag ik binnenkomen?’ of ‘Wat zou ik vinden mocht ik hier een huiszoeking doen?

In dat geval zou de andere partij natuurlijk nog altijd vrij zijn om iets te antwoorden als ‘Nou, nee’ op de eerste vraag, gevolgd door ‘Heibel, nepklabak’ op de tweede. Maar natuurlijk haalt niemand in ‘Klopjacht Celebs’ dat ook echt in z’n hoofd, want om één of andere reden wordt de onbestaande bevoegdheid van de schimmige ordedienst die de vermeende bekendheden op de hielen zit, nooit in twijfel getrokken. Zelfs niet door zij die slechts per toeval in dit programma belanden, omdat ze bijvoorbeeld uit de goedheid hunner hart nog halt houden voor liftende jongelui, of zelfs goedschiks hun telefoon aan hen uitlenen voor een belletje.

Die opmerkelijke inschikkelijkheid scherpt mijn geloof in de waarachtigheid van ‘Klopjacht’ ook nu niet aan, net zomin als het terugkerende royale aanbod aan beelden die ons een idee moeten geven van de zogezegde bedrijvigheid in de controlekamer van de speurders. Ook als er in wezen weinig tot niets gebeurt, heerst daar immers een continue sfeer van druk-druk-druk. En mocht iemand toch toevallig even niets omhanden hebben, dan is het duidelijk zaak om toch de schijn hoog te houden door op tijd en stond iets uit te kramen als ‘Go!’, ‘Roger!’, of desnoods ‘Pakken, die handel!’ Ik weet niet of het werkelijkheidsgehalte van ‘Klopjacht’ al zodanig is bijgesteld dat er sprake is van scenarioschrijvers, maar aan de dialogen te horen, vrees ik ervoor. Wél had iemand erop toegezien dat er tijdens het speuren zeker werd langsgelopen bij James Cooke. Daar was een reden voor, maar die bespaar ik u, want voor een cameraploeg is nu eenmaal elke reden goed genoeg om aan te lopen bij James Cooke.

In ‘Klopjacht Celebs’ las ik, net als in ‘Klopjacht’ destijds, vooral een verholen oproep tot meer burgerlijke ongehoorzaamheid. In de eerste plaats jegens omhooggevallen ordediensten, in tweede instantie jegens celebs.