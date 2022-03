De dialogen in ‘Drive My Car’, de verfilming van Murakami’s kortverhaal, zijn zo mooi dat elk wezen op aarde zijn adem inhoudt

Van Ryûsuke Hamaguchi, met Hidetoshi Nishijima, Reika Kirishima en Park Yu-rim

De ontroerendste Saab aller tijden.

DRAMA Spoiler: tussen de 125ste en de 128ste minuut van deze verfilming van het gelijknamige kortverhaal van Haruki Murakami ontspint zich op de achterbank van een prachtige Saab een dialoog die zó mooi is dat elk wezen op aarde – behalve dan in Oekraïne – de adem inhoudt. In tegenstelling tot die snelle Saab is de film zélf een slow burner waarin we bijwijlen de hypnotiserende langdradigheid terugvinden die zo eigen is aan het proza van Murakami. Omdat de cineast z’n tijd neemt om u in de zielswereld van zijn hoofdpersonages te trekken, begint het je pas na anderhalf uur te dagen wat het is dat hen – en ons allemáál – bindt. Pas dan begin je te zien dat er op alle beelden – en zeker op die Saab – een sluier van verdriet kleeft, daar achtergelaten door diegenen die deze wereld hebben verlaten.

Vanaf 2 maart in de bioscoop.