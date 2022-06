Van Colin Trevorrow, met Chris Pratt, Sam Neill, Jeff Goldblum en Laura Dern

Zelfs de T-Rex staat er geeuwend bij.

ACTIE Even kijken: wat beweegt er momenteel allemaal in blockbusterland? In het Marvel Cinematic Universe is men sinds de overwinning op Thanos in ‘Avengers: Endgame’ nog steeds op zoek naar een Nieuw Overkoepelend Verhaal, al hebben ‘Spider-Man: No Way Home’, de serie ‘Loki’ en in mindere mate ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ wel bewezen dat er voorlopig nog sprankelend leven zit in het MCU. De tegenvallende box office-resultaten van het door pers en publiek koeltjes onthaalde ‘The Secrets of Dumbledore’ geven aan dat de magie van de ‘Fantastic Beasts’-franchise stilaan uitdooft: de makers hadden Johnny maar niet moeten cancelen! Op de vijfde Indiana Jones-film is het nog wachten tot juni 2023: hopelijk haalt de 80-jarige Harrison Ford nog levend en wel de wereldpremière. Wat de James Bond-franchise betreft, melden onze bronnen binnen de Britse geheime dienst MI6 dat de naam van de nieuwe Bond (Tom Hardy? Tom Hiddleston? Tom Dewispelaere?) héél misschien zal worden bekendgemaakt op 5 oktober, de 60ste verjaardag van ‘Dr. No’.

En de dino’s? Die leven in ‘Jurassic World Dominion’ niet langer in hun reservaten op Isla Sorna of Isla Nublar, maar lopen vrij rond in ónze wereld, wat onder meer een fraai, maar ook ietwat komiek beeld oplevert van enkele olifanten die op de Afrikaanse savanne zij aan zij lopen met enkele brachiosaurussen (al kunnen het ook atrociraptors, quetzalcoatlussen of wiemaalternogomsaurussen zijn geweest). Maar eerlijk gezegd: hun gebrul maakt na vijf films, enkele computerspellen en een tekenfilmserie nauwelijks nog indruk. Erger nog: wat ‘Alien: Resurrection’ was voor de ‘Alien’-franchise – de episode die de wezens definitief stripte van hun dreiging en de hele mythologie in het ridicule trok – is ‘Dominion’ voor de ‘Jurassic’-reeks.

Alsof ze zelf ook wel beseften dat de dino’s hun houdbaarheidsdatum nu écht met enkele miljoenen jaren hebben overschreden, schuiven de scenaristen in ‘Dominion’ een totaal nieuw specimen naar voor: een zwerm gigantische genetisch gemodificeerde sprinkhanen met DNA uit het krijttijdperk. Ongeveer halfweg zien we hoe de ‘Jurassic Park’-oudgedienden Sam Neill en Laura Dern in een ondergronds laboratorium onder het roepen van ‘Ze zijn overal! Help mij!’ op de loop moeten voor de losgebroken sprinkhanen: hilarisch, maar nog niet zo hilarisch als de onbedoeld kluchtige scène waarin Owen (Chris Pratt) in de smalle straatjes van de Maltese hoofdstad Valletta wordt achtervolgd door een raptor die net als Jason Bourne in ‘The Bourne Supremacy’ of 007 in ‘Casino Royale’ met een onvoorstelbare atletische lenigheid van dak tot dak wipt. Wanneer we u trouwens vertellen dat het verhaal draait rond een megalomane booswicht die vanuit zijn basis in de jungle met behulp van die vraatzuchtige sprinkhanen een wereldwijde hongersnood ontketent, dan begrijpt u waarschijnlijk al wat beter waarom ‘Dr. DiNo’ of ‘CaDino Royale’ passender titels waren geweest.

O ja: ziet u, hoog boven de dino’s en de sprinkhanen, die condensstreep tussen de wolken? Dat is Maverick, die de slaapverwekkende beestjes van ‘Jurassic World Dominion’ triomfantelijk het nakijken geeft.

Vanaf 8 juni in de bioscoop.