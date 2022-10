De dochter van Luc Haekens en twee helden van de fiets: deze documentaires mag u de komende week niet missen

‘Het grote onbekende’

Eén, donderdag 6 oktober, 21.25

HUMAN INTEREST Door de pandemie was naar een ander land verhuizen om er een tijdje te studeren moeilijker, maar voor corona toesloeg, zat het Erasmus-programma danig in de lift. In 2019 volgden ruim 6.000 Vlaamse studenten les aan een universiteit in Spanje, Frankrijk, Nederland of een andere EU-lidstaat – een recordcijfer en een verdubbeling in vergelijking met tien jaar eerder. Ook Justine, de dochter van reportagemaker Luc Haekens, bekend van zijn straatinterviews in ‘De ideale wereld’, verlaat het ouderlijk huis om elders te gaan studeren. Om het gemis wat te verkleinen heeft haar vader maar meteen een heel tv-programma gemaakt over haar avonturen in het buitenland en die van negen andere studenten. Hij bezoekt Justine in Edinburgh, gaat langs bij Vincent die op Groenlandse ijsvlaktes de klimaatopwarming bestudeert en maakt kennis met Ashley en de honderd Oegandese jongens en meisjes aan wie zij les geeft.

‘Classique Gilbert’

Eén, dinsdag 4 oktober, 21.25

SPORT In oktober stopt Philippe Gilbert met koersen. Deze driedelige docu volgt hem tijdens de laatste seizoenen van zijn carrière, waarin hij jacht maakte op een overwinning in San Remo en Roubaix, de twee klassiekers die op zijn palmares ontbreken.

Beeld © VRT

‘VDB. Ik ben God niet’

Canvas, woensdag 5 oktober, 21.20

SPORT Nog meer moois voor wielerfans komt er met deze herhaling van de reeks over Frank Vandenbroucke, waarin Lieven Van Gils in zeven afleveringen het definitieve portret van de gevallen wielergod VDB schildert.

Beeld VRT

‘Jason’

Canvas, woensdag 5 oktober, 22.45

ACTUA De Nederlandse jongen Jason heeft een traumatische jeugd achter de rug en worstelt als tiener met de psychische effecten daarvan. Tijdens heftige therapiesessies probeert hij zijn ervaringen onder ogen te zien en aan zijn genezing te werken.