De documentaire over Mark Cavendish had dieper moeten graven in zijn eetstoornis in plaats van ons de beginselen van de sport uit te leggen

Net nu iedereen zijn portie Tour de France op heeft, komt Netflix met ‘Mark Cavendish: Never Enough’. In die documentaire wordt ingezoomd op de ‘Manx Missile’ uit de periode tussen 2016 en 2021, een wel erg Belgisch aandoende late zomer en herfst van een wielercarrière die naast de allerhoogste pieken ook één diep dal kende.

Mark Cavendish mag dan wel een groot sprinter zijn, een groot spreker is hij nooit geweest. Een luid spreker, een onbeschoft spreker, zeker wanneer de wielerpers weer maar eens te kritisch was naar zijn zin, maar geen groot spreker. Dat hoeft ook niet wanneer je wordt betaald om met 70 kilometer per uur met de kont in de lucht over het asfalt te vliegen – het zou die klus slechts bemoeilijken – maar is al meer van tel wanneer je wordt geïnterviewd in een aan jou gewijde documentaire.

Voor iemand die zijn gevoelens afschermt in de mate waarin Mark Cavendish dat doet, zal een zinsnede als ‘ik was een nachtmerrie om mee te leven’ vast als de allerintiemste ontboezeming aanvoelen, maar vergeleken met een aantal beeldfragmenten in deze documentaire zegt ze niets. Je gelooft hem wel, maar zijn woorden zijn inmiddels van hun kwetsbaarheid ontdaan. Het is de verslagen snikkende Cavendish na Gent-Wevelgem 2020 die naar de keel grijpt, de op het asfalt neergezegen veteraan het jaar daarop, na zijn eerste Tour-etappezege in vijf jaar tijd, waar je stil van wordt. Die je het gunt, ook. Er is iets aan een wielertenue dat iedere emotie versterkt.

Het tijdens de ritten geschoten materiaal beklijft, al blijft het raar om een tuimelperte in het peloton te horen worden becommentarieerd in een andere taal dan wat het ook is dat José De Cauwer ons in de oren giet. De interviews met de supersprinter zelf, zijn echtgenote Peta Todd, oud-ploegmaat Bernhard Eisel of voormalig Dimension Data-ploegleider Rolf Aldag zijn niet de boeiendste, maar psycholoog David Spindler, QuickStep-trainer Vasilis Anastopoulos en wielerpaus Patrick Lefevere maken – alle om andere redenen, respectievelijk inzicht, extraversie en een rubberen greep op de Engelse taal – veel goed.

‘Mark Cavendish: Never Enough’ hinkt bij momenten op twee gedachten. Enerzijds zal een documentaire over een wielrenner altijd voornamelijk gericht zijn op wielerfans, anderzijds doet men in dezen de moeite om uit te leggen hoe belangrijk de gele trui is in de Ronde van Frankrijk. Ik zweef ergens tussen leek en kenner in, en zelfs ik voelde de lucht uit mijn banden lopen toen Peta Todd me uitlegde wat een ontsnapping was.

Een protagonist die zich niet genoeg in de ziel laat kijken, een regisseur die de nood voelt de beginselen van de sport uit te leggen: deze documentaire mist diepte. Zelfs het mooiste moment uit Cavendish’ carrière, zijn vierde opeenvolgende triomf op de Champs-Élysées, in 2012, komt voorbijgewaaid als een scheet in een sprinttrein. Logisch: dat moment dateert immers niet van de periode 2016-2021. Maar waarom komt het dan überhaupt aan bod?

Voor een allesomvattend portret van de renner is deze docu te mager, en tegelijk hangt er nog te veel vet aan. Men had moeten focussen op de impasse, op de strijd tegen epstein-barr en de jacht op Eddy Merckx. Op de neergang en de wederopstanding, met flashbacks en -forwards die functioneel zijn in plaats van slechts voor de vorm of het verhullen van een gebrek aan samenhang. Men had dieper moeten graven in ’s mans eetstoornis, in zijn depressie, in de val van een sokkel die tot de wolken reikte, en het houden bij ‘Mark Cavendish: Just Enough’.