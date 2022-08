De documentaires die u deze week niet mag missen: Belgen gekaapt door piraten, het oudste beroep en terreur op de Spelen

‘De kaping van de Pompei’

Canvas, dinsdag 30 augustus, 21.20

ACTUA Canvas zet het nieuwe tv-seizoen niet in met een documentaire over de Tweede Wereldoorlog, maar met dit drieluik over een opmerkelijke gebeurtenis uit de recente Belgische geschiedenis. Op 18 april 2009 is het Belgische schip Pompei, eigendom van baggeraars DEME en Jan De Nul, op weg naar Zuid-Afrika. Wanneer schip en bemanning, in totaal tien mensen, de kust van Somalië passeren, worden ze achtervolgd door een bootje. Even later staan er gewapende piraten op het dek en begint een ruim twee maanden durende gijzeling, die pas eindigt nadat er vanuit een vliegtuig 2 miljoen euro losgeld is gedropt. Het verhaal van de kaping leest als een spannende film, maar eigenlijk is wat daarna komt, nog opmerkelijker. Tijdens het onderzoek ontdekt men al snel dat piratenkoning Mohamed Abdi Hassan achter de gijzeling zat en agenten zetten een grote undercoveroperatie op het getouw om hem te klissen. Hassan krijgt de vraag om op te treden als consultant voor een documentaire over piraterij in Somalië en een uitnodiging om naar Brussel te komen om de producers te spreken. Als hij in België landt, wordt hij gearresteerd.

‘VPRO Zomergasten’

NPO 2, zondag 28 augustus, 20.15

TALKSHOW ‘Zomergasten’ sluit het seizoen af met de Nederlands-Amerikaanse psychiater Bessel van der Kolk, die al meer dan veertig jaar onderzoek doet naar de gevolgen van traumatische ervaringen op lichaam en geest.

‘Terror at the games: Munich ’72'

NPO 2, maandag 29 augustus, 22.09

GESCHIEDENIS Op de Olympische Spelen van München verdwijnt sport naar de achtergrond als een Palestijnse terreurgroep de Israëlische delegatie atleten gevangenneemt. Deze vierdelige reeks reconstrueert de gijzeling.

‘Het oudste beroep’

Eén, dinsdag 30 augustus, 21.15

ACTUA Vijfdelige reportagereeks waarin Eric Goens zes sekswerkers volgt tijdens hun dagelijkse bezigheden. In de eerste aflevering spreekt hij onder anderen een zeventiger die al ruim een kwarteeuw een erotische nachtclub uitbaat.

‘The Goering Catalog’

Canvas, dinsdag 30 augustus, 22.50

GESCHIEDENIS Nazikopstuk Hermann Göring legde een indrukwekkende verzameling kunstwerken aan, gestolen van Joodse gezinnen die in concentratiekampen waren omgekomen. Zijn privémuseum is nu een bewijs van zijn misdaden.