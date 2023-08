De dubbelganger in elk van ons: ‘Ken je iemand die op mij lijkt?’

De Nederlandse filmmaker en kunstenaar Bart Eysink Smeets (34) gaat in zijn nieuwste documentaire ‘Bart en de zoektocht naar de dubbelganger’ op zoek naar... zijn dubbelganger. Om een punt te maken, zegt hij: ‘Niemand is uniek.’ Nee, ook u niet.

BART EYSINCK SMEETS «Het klinkt als een verwijt, want onze maatschappij stimuleert ons om onze unieke kenmerken te omarmen en zelfs in de verf te zetten. Maar ik geloof niet dat ik veel verschil van mijn medemens. Ik ben er ook niet van overtuigd dat een doorgedreven individualisme gelukkig maakt. Daarom dacht ik: laat ik die filosofie eens op een beeldende manier ontkrachten, door te tonen dat er andere mensen zijn zoals ik.»

HUMO Hoe is je zoektocht begonnen?

SMEETS «Ik hing overal flyers en spandoeken met mijn foto: ‘Ken je iemand die op mij lijkt?’ Ik dacht dat ik daarmee mijn doel zou bereiken, maar de respons viel tegen. Ik heb dan maar advertenties op Instagram geplaatst, om tot slot de hulp van artificiële intelligentie in te roepen. Ik liet gezichtsherkenningssoftware het internet afspeuren, en jawel: ik vond een man die als twee druppels water op mij lijkt. Tegenvaller: hij zat in het publiek bij een sportwedstrijd in het Amerikaanse Pittsburgh. Er zat niets anders op dan naar het stadion te trekken en van daaruit voort te zoeken.»

HUMO Ik vind dat je op Joseph Mount lijkt, de zanger van de Britse indierockband Metronomy.

SMEETS «Ik weet het! Ik ben in Utrecht naar een concert van Metronomy geweest in de hoop dat ik ’m kon ontmoeten, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Uit frustratie ben ik aan het bier gegaan, en na enkele pinten kreeg ik een geniale ingeving: wat als ik me uitgeef voor Joseph Mount? Ik ging aan de uitgang van het concertgebouw staan met m’n cameraploeg, en het liep snel uit de hand. Het begon met een onschuldige high five: ‘Geweldig concert!’ Maar na een tijdje stonden de fans in een rij aan te schuiven om me te knuffelen. De meesten zullen waarschijnlijk pas op tv ontdekken dat ze niet met de echte Joseph Mount op de foto staan (grinnikt).

»Ik heb trouwens ook twee lookalikes gevonden in België, onder wie één bekende Vlaming: Manu Van Acker, die de ochtendshow op MNM presenteert en eerder te zien was in ‘Nonkels’ en ‘Iedereen beroemd’. Ik heb hem geïnterviewd voor de documentaire, in het VRT-gebouw.»

HUMO Hoe voelt het om een lookalike de hand te schudden?

SMEETS «Vreemd. Ik had elke keer het gevoel dat we elkaar al jaren kenden, ook al vonden zowat al m’n dubbelgangers dat ze helemaal niet zo sterk op me leken. Het uiterlijk is een subjectief gegeven: je houding is bijvoorbeeld even bepalend als de vorm van je gezicht. Zelfs na een bezoek aan de kapper kun je er helemaal anders uitzien. Met dit project wil ik vooral aantonen dat we meer op elkaar lijken dan we denken – of willen.»

HUMO Je bent net vader geworden. Verandert dat je kijk op de zaak?

SMEETS «Toen we een goede crèche zochten, las ik meermaals de spreuk: ‘Ieder kind is uniek.’ Dat vond ik gelul: hoe kan een hulpeloze baby zich in godsnaam onderscheiden van andere hulpeloze baby’s? Maar kijk, nu kan ik niet anders dan vaststellen dat mijn eigen kind wel degelijk erg bijzonder is. Daar gaat mijn theorie! (lacht)»

‘Bart en de zoektocht naar de dubbelganger’, NPO 2, maandag 28 augustus, 20.27