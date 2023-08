De eerste aflevering van ‘Knokke off’ is misschien niet heel origineel, maar wel hoogstaand en erg on-Vlaams

‘Welcome to Knokke, bitch’, zo heet de eerste aflevering van ‘Knokke off’, een Vlaamse reeks die eerder op VRT MAX te bekijken viel en nu op Eén wordt uitgezonden. Het is een titel die het hart van elke liefhebber van tienerseries natuurlijk wat harder doet slaan, want een verwijzing naar een klassieker in het genre: ‘The O.C.’, waar buitenstaander Ryan bij de start werd begroet met ‘Welcome to the O.C. bitch’, vlak nadat zijn liefdesrivaal Luke hem op zijn gezicht had geslagen.

Deze recensie verscheen origineel op 16 mei 2023.

Net als ‘The O.C.’, dat het steenrijke Orange County als decor had, speelt ‘Knokke off’ zich af in en rond enkele chique villa’s die een steenworp verwijderd zijn van het strand en de schuimende golven. En net zoals de komst van Ryan, een verschoppeling uit een armer deel van Los Angeles, het leven aan de Atlantische oceaan op zijn kop zette, wordt de rust in Knokke verstoord wanneer een jongeman met veel minder geld aanspoelt. Alleen heet hij in ‘Knokke off’ Daan, is hij afkomstig uit Nederland en betrekt hij samen met zijn moeder een caravan in een camping niet ver van de badstad.

Beeld © VRT - Thomas Nolf

Als Daan (Eliyha Altena) een job vindt in een strandbar maakt hij kennis met het jeugdige ‘power couple’ van de stad, Louise (Pommelien Thijs) en Alexander (Willem De Schryver). Na een moeilijk begin worden de drie min of meer bevriend, wat leidt tot een hoop feestjes maar ook tot enkele problemen. De ouders van Knokke staan immers niet te springen om iemand uit een lagere sociale klasse - een jongen met een donkere huidskleur bovendien - zomaar in hun midden op te nemen en wanneer het blijkt te klikken tussen Daan en Louise komt haar sowieso al toxische relatie met Alexander onder druk te staan. Maar ook achter de gevels van de statige landhuizen zit er een en ander niet pluis - de vader van Willem is bijvoorbeeld een seriële bedrieger - en de moeder van Daan (Anna Drijver) is naar Knokke afgezakt met een verborgen agenda en een revolver in haar koffer. Het is, kortom, een frigobox vol handgranaten die op scherp staan.

‘Knokke off’ is ongeveer even origineel als ‘Tattoo’, het lied waarmee Zweden een paar dagen geleden het Eurovisiesongfestival won. Naast een flinke dosis ‘The O.C.’ bevat de serie ook een schep ‘Gossip Girl’ en ‘The White Lotus’, en zelfs een vleugje ‘Euphoria’: dat laatste dan vooral in de scènes waarin de jongelingen zich enthousiast te goed doen aan grote hoeveelheden drank en drugs en hun maaginhoud even later al even enthousiast weer ledigen op het strand, op de weg, tegen hun auto of in een emmer. Maar het gebrek aan originaliteit wordt, net als bij Loreen, wel gecompenseerd door de uitvoering, die zeker voor een tienerserie hoogstaand en erg on-Vlaams is. De jeugdige cast is uitstekend, de dialogen klinken als iets wat echt uit de mond van jongeren zou kunnen komen en de sfeer van onderhuidse dreiging zorgt zeker in de eerste drie afleveringen die nu al te bekijken zijn voor genoeg spanning.

‘Ze zullen je nooit als een gelijke zien’, zegt Jacques (Gène Bervoets), de uitbater van de strandbar waar Daan werkt als hij merkt dat de tiener begint te geloven dat Louise en Alexander echt zijn vrienden zijn. Of hij het bij het rechte eind heeft, valt in de volgende weken te ontdekken maar als de resterende afleveringen het niveau van de eerste drie kunnen aanhouden, zal alvast ‘Knokke off’ toch in de buurt van ‘The O.C.’ uitkomen.