De eerste afvaller! Herman ‘Skiwi’ Verbruggen: ‘Het eindigde met blèten in de auto’

Schuilt ­Rik ­Torfs in Kolonel Mops? Is ­Sam ­Gooris Groot Licht? En onze kop eraf als ­Ben ­Weyts niet uit Corneel van Oosterweel springt. Vlaanderen speurt weer noest naar ‘The Masked Singer’. De ­eerste onthulling: Skiwi is een kieken!

Maar dat had u misschien al kunnen bevroeden als u vorige week het Humo-interview met ­Herman Verbruggen had gelezen.

HUMO ‘Ik denk het wel,’ zei je aan Humo op de vraag of je ooit zou willen meedoen aan ‘The Masked Singer’.

HERMAN VERBRUGGEN «Wel, hier ben ik dan! (lacht) Er zijn zo van die programma’s waarvan je weet dat ze op een dag komen aankloppen – ­Erik ­Van ­Looy belt me al tientallen jaren tevergeefs voor ‘De slimste mens’. Maar toen ze vroegen om aan ‘The Masked Singer’ mee te doen, heb ik die vraag met­een voorgelegd aan mijn gezin, de firma Verbruggen. Mijn dochters behoeden me voor stommiteiten. Als zij niet denken dat ik me compleet belachelijk ga maken, doe ik mee.»

HUMO Was je vorige jaren zelf een fervent speurder?

VERBRUGGEN «Ik heb één keer een volledige aflevering gezien, maar ik had het moeilijk met het feit dat ik niet wist wíé er zingt, wat blijkbaar kenmerkend is voor het programma (lacht). Geef toe: het is toch interessanter om me na de ontmaskering te zien optreden: een zestiger met een buikje die onsuccesvol een aantal discomoves pleegt.

»Nu, ik snap de aantrekkings­kracht. Zenders geilen op familieprogramma’s. Ik zie de gelijkenissen met ‘FC De Kampioenen’: beide programma’s worden bekeken door je 6-­jarig nichtje én je bomma, nog het liefst samen.»

HUMO Er is veel concurrentie in de categorie Lulligste Kostuum, maar Skiwi doet mee voor de prijzen.

VERBRUGGEN «De makers vragen: ‘Wil je deelnemen?’ Niet: ‘Wil je deelnemen als Konijn, Komkommer of Rol Behang­papier?’ Maar ergens paste het pak wel bij me. Het is een vleesgeworden grap, wat ik zelf misschien ook wel ben (lacht).»

HUMO Missen we veel nu je er al in de openingsaflevering uit ligt?

VERBRUGGEN «Mijn ­volgende nummer was ­Smokie’s ‘Living Next Door to Alice’ geweest, waarbij het publiek dolenthousiast ‘Alice, who the fuck is Alice’ zou meebrullen. Helaas, het heeft niet mogen zijn.»

HUMO Je was ook zichtbaar teleurgesteld.

VERBRUGGEN «Je mag er zeker van zijn dat dat niet geacteerd was. Dát gevoel was geleden van de keer dat mijn held ­Sergio ­Herman in ‘2 Sterrenrestaurant’ de risotto van ­Jacques ­Vermeire en mezelf afkraakte. Dat eindigde toen met blèten in de auto.»

HUMO Zijn er dit keer opnieuw tranen gevloeid op de parking?

VERBRUGGEN «Moet ik dat nu echt aan Humo opbiechten? Ik denk dat die bekentenis ga bewaren voor Story (lacht).»