De eerste Beatles-film, Matthew McConaughey als geflipte flik en gijzelaar J.Lo: deze films mag u deze week niet missen op televisie

‘HOPE’ ★★★1/2☆

CANVAS, VRIJDAG 24 FEBRUARI, 21.10

DRAMA Anja (Andrea Bræin Hovig) is een gevierde balletchoreograaf die na een geslaagde tournee terugkeert naar Oslo, waar haar man, de succesvolle toneelregisseur Tomas (Stellan Skarsgård) en hun kinderen op haar wachten. Niet veel later krijgt ze echter een verpletterende diagnose: ze heeft een hersentumor die misschien niet verwijderd kan worden. Los van de vraag of Anja zal over­leven, is het ook niet zeker of haar relatie het zal halen. Zonder te oordelen schetst regisseur Maria Sødahl een portret van twee creatieve mensen die grotendeels voor hun werk leefden en nu verplicht worden om hun wereld te verkleinen naar henzelf en een bittere overlevingsstrijd: hebben ze daar de emotionele draagkracht voor? De elegante regie, goed geobserveerde gedragingen en bovenal de ­fenomenale hoofdacteurs zorgen ervoor dat dit allesbehalve een doorsnee ‘ziekte van de week’-film is.

‘TRAFFIC’ ★★★★☆

VTM 4, VRIJDAG 24 FEBRUARI, 20.35

MISDAAD Steven Soderbergh won een ­Oscar voor dit kaleidoscopische portret van de drugshandel tussen Mexico en de VS. Drie plotlijnen worden intrigerend met elkaar verweven, de filmmakers vermijden goedkoop gemoraliseer of makkelijke politieke antwoorden en de ensemblecast kent geen enkele zwakke link.

‘A HARD DAY’S NIGHT’ ★★★★1/2

BBC 2, ZATERDAG 25 FEB., 16.05

MUZIEK De eerste Beatles-film was een vreemde, vernieuwende mix van docu en fictie, waarin de Fab Four worden gevolgd tijdens de twee dagen voor een televisieoptreden. Deze film trapte de swingin’ sixties mee in gang: een levendige, geestige ode aan de muziek, zwaar beïnvloed door de Franse nouvelle vague.

CANVAS, ZATERDAG 25 FEB., 22.10

DRAMA Duitse klasbak Corinna Harfouch zet een tour de force neer als Lara, wier zoon uitgerekend op haar 60ste verjaardag zijn eerste grote concert speelt in Berlijn. Ze probeert wanhopig het contact met hem te herstellen, maar dat loopt pijnlijk fout. Een fascinerende slow burn ­karakterstudie.

VTM 3, ZATERDAG 25 FEB., 22.35

DRAMA Na enkele jaren radiostilte keerde William Friedkin (‘The Exorcist’) terug met deze perverse, gitzwartkomische toneelverfilming. Matthew McConaughey is geniaal als geflipte flik die dienstdoet als huurmoordenaar voor drugdealer Emile Hirsch. Gedurfde thriller waarin ronduit bizarre dingen gebeuren met kippenvleugels.

‘JACK REACHER’ ★★★☆☆

VTM 2, ZONDAG 26 FEBRUARI, 19.55

ACTIE De eerste samenwerking tussen regisseur Christopher McQuarrie en Tom Cruise voordat ze samen de ‘Mission: Impossible’-­franchise voortzetten. Een thriller met Cruise als ­rechercheur die een massamoord door een sluipschutter onderzoekt. Had iets meer schwung kunnen gebruiken, maar kijkt prettig weg.

VTM 3, MAANDAG 27 FEBRUARI, 20.35

KOMEDIE Seth Rogen speelt een idealistische journalist die speeches gaat schrijven voor zijn high school crush (Charlize Theron), tegenwoordig een belangrijke politica. Niet echt origineel, wel best geestig. Theron die een crisissituatie moet oplossen terwijl ze stijf staat van de xtc, is ongetwijfeld de beste gag in de film.

BBC 2, MAANDAG 27 FEBRUARI, 0.15

WESTERN Revisionistische western van ­Jacques Audiard, met John C. Reilly en Joaquin Phoenix als twee broers die ingehuurd worden om een goudzoeker neer te knallen. Zonder te verglijden in pretentie maakt Audiard daar een existentiële tragikomedie van. Soms grappig, vaak melancholisch en altijd geweldig geacteerd.

‘OUT OF SIGHT’ ★★★★☆

VTM 3, DINSDAG 28 FEBRUARI, 22.25

MISDAAD Steven Soderbergh ­reanimeerde zijn carrière met deze glossy ­verfilming van een misdaadroman van Elmore ­Leonard. George Clooney ontsnapt uit de gevangenis en neemt FBI-agente Jennifer Lopez als gijzelaar. Het begin van een mooie romance, dat spreekt voor zich. Lichtvoetig, geestig en charmant.

VTM 3, WOENSDAG 1 MAART, 22.25

MISDAAD Bizar, in neonkleuren gedrenkt misdaaddrama van Harmony Korine, over enkele studentes die tijdens spring break een restaurant overvallen en daarna van de ene geflipte situatie in de andere vallen. Je hebt niet geleefd tot je James Franco hebt gezien als krankzinnige drugdealer die een ballad van Britney Spears zingt.

‘A BRONX TALE’ ★★★1/2☆

VTM 3, DONDERDAG 2 MAART, 22.15

MISDAAD Voor zijn regiedebuut bleef ­Robert De Niro in zijn comfortzone: een zwaar door Scorsese geïnspireerd drama over een man die moet kiezen tussen twee vaderfiguren. Zijn eigen pa, een brave buschauffeur, of de lokale gangsterbaas die veel beter in de poen zit. Warm en authentiek, maar ook ietwat voorspelbaar.