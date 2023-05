De eerste reactie van de mol: ‘Ik zag dat de andere twee in mijn richting keken, maar ik heb dat genegeerd’

De mol komt dit seizoen niet uit een modderige tunnel gekropen, maar uit een zelf gegraven onderaards paleis, met lichtjes aan de muren, een tapijt op de vloer en een zachtjes knetterend haardvuur op de achtergrond. Om maar te zeggen: de glunderende, verrukkelijke Queen Commy saboteerde de afgelopen weken vanuit haar zetel, met het grootste gemak, en gaf, voorbij sjezend in haar tijdreis-DeLorean, iedereen moeiteloos het nakijken. Hierzo: de eerste reacties van de mol, de winnaar én de verliezende finalist.

Want ook die laatste twee mochten er zijn. Terwijl de rest van het kandidatenbestand zich nietsvermoedend in de luren liet leggen door Commy’s onschuldige glimlach, zaten zowel Toos als Lancelot haar op de hielen als bloedhonden op een rauwe lap vlees. Het was uiteindelijk Lancelot die de 27.320 euro uit de groepspot naar zijn rekening mocht overschrijven.

TOOS «Redelijk vroeg in het programma was ik al in een tunnel gesukkeld. Ik had het geluk dat het de júíste tunnel was, maar de pech dat Lancelot op het einde nog net iets beter was. Maar dat is niet erg: echt waar, er is niemand die ik het méér gun dan hij.»

LANCELOT «Omgekeerd was dat net hetzelfde geweest: wij waren maatjes vanaf de eerste minuut. De finale halen was al fantastisch, de finale halen met hém was de kers op de taart.

»Ik heb mijn tanden ook redelijk vroeg in Commy’s kuiten gezet. Ik heb ze sindsdien niet meer losgelaten.»

COMFORT «Ik zag wel dat die twee in mijn richting keken, maar ik heb dat genegeerd. Anders durf je niet meer te saboteren, en dat is nu ook weer niet de bedoeling.»

HUMO Comfort, in het laatste gesprek met Gilles De Coster gaf je ‘de mol’, jezelf dus, 8 op 10. In het begin werd er véél gesaboteerd, lichtte je toe, maar naar het einde toe deden de kandidaten het beter.

COMFORT «En toch is het in het begin van het spel eigenlijk net móéilijker om de mol te zijn. Je kent de mensen nog niet, je kan dus minder inspelen op wat ze zullen doen of zeggen. En dat moet je net heel goed kunnen inschatten. Als mol gedraag je je anders naargelang wie er naast je zit: bij de één moet je een opdracht bruusk in een bepaalde richting duwen, bij de ander moet je net heel subtiel te werk gaan.

»Neem nu de ‘Speed’-proef, waarbij Toos een bus bestuurde die nooit onder de 20 mijl per uur mocht gaan. Op een bepaald moment moesten Ruben en ik een kleur doorgeven die het welslagen van de proef zou bepalen. Ik wist dat het groen moest zijn, maar Ruben zag om de één of andere reden plots geel. Ik wíst dat Toos en Lancelot mij niet vertrouwden, dus zei ik gewoon de waarheid, ervan uitgaande dat ze wel het advies van Ruben zouden volgen. Als mol werk je vaak met omgekeerde-omgekeerde-omgekeerde psychologie (lacht).»

LANCELOT «Het thema van dit seizoen was film. Welnu, geef die vrouw een Oscar!»

TOOS «Ze wist dat ik haar op het spoor was, maar dan nóg bleef ze in mijn gezicht mollen zonder dat ik het doorhad! Een klein deukje in mijn ego, maar goed: hoe Commy het heeft gedaan, daar zijn geen woorden voor.»

HUMO Lancelot, ook jij hebt een keurig kransje sabotages achter je naam staan. Uit onhandigheid of omdat je jezelf doelbewust verdacht wilde maken?

LANCELOT «Ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. Maar toch is er iets in mijn lijf - noem het gerust competitiegeest - waardoor ik ook bij de dingen die ik níét kan nog met beide voeten vooruit blijf gaan. En dan krijg je geklungel, hè. Wat ik bijvoorbeeld niet goed heb gedaan... (begint aan een vijf minuten durende analyse van zijn deelname)»

GILLES DE COSTER (onderbreekt) «We hebben dit jaar 14 terabyte aan extra materiaal, speciaal voor de uitgebreide redevoeringen van Lancelot.»

LANCELOT (onverstoorbaar) «Iedereen verdacht me ook omdat ik op het einde van de les die ik moest geven aan een Amerikaanse universiteit begon te stotteren, zodat ik een laatste, cruciaal stukje informatie niet meer kon meegeven. Maar ik kwam écht niet uit mijn woorden. Je moet maar eens proberen om een uur lang een redevoering te houden terwijl er ook continu iemand in je oor praat. Het ging gewoon niet meer.

»Die redevoering heeft wel - ondanks mijn schabouwelijke Engelse tongval, waarvoor mijn excuses - een klompje wijsheid opgeleverd. Namelijk: ‘Adapting is everything,’ een zinnetje dat ik daar toch zo’n vijftigtal keer heb gebruikt. Zeker voor een ‘De mol’-deelname is dat uitstekend advies, want je moet je gedachten voortdurend nuchter kunnen analyseren en bijstellen.»

HUMO Wat zijn je plannen met de 27.320 euro?

LANCELOT «We hadden niet alleen een heel toffe kandidatengroep, maar ook een heel toffe filmploeg: in totaal veertig, vijftig mensen, die ik graag op een feest trakteer - ik eet graag en ik drink graag, dat moeten we maar eens met z’n allen samen doen.

»Maar veel belangrijker: Commy heeft voor corona de vzw Medibamba opgericht in Kameroen. Die vzw verzorgt kleine medische ingrepen voor de lokale bevolking. Het leuke is: als je geld stort - wat iedereen die Commy een goede mol vond beslist mag overwegen - dan krijg je ook te weten wie je hebt geholpen. Je krijgt een foto met naam, leeftijd, de ingreep die is uitgevoerd... De vzw staat sinds corona op een laag pitje, maar ik hoop dat Commy de draad terug zal oppikken. Dan ga ik met veel plezier met haar op missie.»

HUMO Tot slot, Commy: wat was jouw allergrootste kwaliteit als mol?

COMFORT (denkt na) «Ik ben supercompetitief: ook al was mijn doel anders dan dat van de rest van de groep, ik ging er even hard voor als de fanatiekste kandidaten. En ik denk dat ik psychologisch gezin mijn mannetje kan staan (grijnst).»

DE COSTER «Commy is een overrompelende mol: ze is brutaal én subtiel, en ze kan héél snel schakelen.»

LANCELOT «Wat zeg ik altijd?»

COMFORT «Adapting is everything! (lacht)»

LANCELOT «Klap, klap!»