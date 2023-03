De eerste ‘Terminator’, Donald Sutherland in Venetië en bloedoffers aan de hel: deze films mag u de komende dagen niet missen op tv

‘AU NOM DE LA TERRE’ ★★★☆☆

CANVAS, VRIJDAG 24 MAART, 21.30

DRAMA Frans drama dat bewijst dat de recente crisis in de landbouw eigenlijk niets nieuws onder de zon is. We volgen Pierre (Guillaume Canet), die van de VS terugkeert naar Frankrijk om er samen met zijn vrouw Claire (een uitstekende Veerle Baetens) de boerderij van zijn vader over te nemen. De modernisering in de sector dwingt hem tot zware investeringen, maar dan volgt de ene tegenslag na de andere. Regisseur Edouard Bergeon baseerde het verhaal op dat van zijn eigen vader, die op zijn 45ste zelfmoord heeft gepleegd. Ondanks de occasionele tedere familiescènes is de film vooral een realistische, sombere prent, die pijnlijk relevant blijft.

‘LOOPER’ ★★★★☆

ÉÉN, VRIJDAG 24 MAART, 22.55

SF Thriller van Rian Johnson, waarin de maffia slachtoffers naar een andere tijdruimte teleporteert om ze te liquideren. Joseph Gordon-Levitt speelt een huurmoordenaar die zijn oudere zelf (Bruce Willis) moet vermoorden. Een clevere premisse met inventieve actiescènes, waarmee Johnson bewijst dat entertainment ook intelligent kan zijn.

Beeld Photo News

‘SHOPLIFTERS’ ★★★½☆

NPO 2, VRIJDAG 24 MAART, 23.57

DRAMA Typisch drama van Hirokazu Kore-Eda, over een berooide familie die alleen kan overleven door in winkels te gaan stelen. Alle helpende handen zijn welkom, dus lijft papa Osamu ook een straatkind van amper 5 jaar in. Aan sociale kritiek is er nooit gebrek bij Kore-Eda, maar de sentimentele toets verzacht de rauwheid enigszins.

Beeld TMDB

‘ALICE ET LE MAIRE’ ★★★☆☆

CANVAS, ZATERDAG 25 MAART, 22.35

DRAMA Tragikomedie waarin de burgemeester van Lyon (Fabrice Luchini) helemaal vastzit na dertig jaar in de politiek en een jonge filosofe (Anaïs Demoustier) inhuurt om hem van nieuwe ideeën en inzichten te voorzien. Het scenario had meer uitgewerkt mogen zijn, maar de chemie tussen beide hoofdrolspelers zit meer dan goed.

Beeld TMDB

‘HELLRAISER’ ★★★½☆

PLAY6, ZATERDAG 25 MAART, 23.10

THRILLER Horrorfilm van Clive Barker uit 1987, waarin een man ontsnapt uit de hel, maar bloedoffers nodig heeft om zijn lichaam terug te krijgen. Met Pinhead en zijn Cenobites creëerde Barker enkele iconische gruwelfiguren. Nog altijd een onthutsend gore metafoor voor sadomasochisme.

Beeld TMDB

‘THE TERMINATOR’ ★★★★☆

PLAY6, ZONDAG 26 MAART, 20.25

ACTIE De allereerste aflevering van de franchise, die James Cameron op de kaart zette als regisseur. Arnold Schwarzenegger speelt de rol van zijn leven als moordzuchtige robot. Een duistere film noir die veel minder grootschalige actiescènes bevat dan de opvolgers, maar wel sfeervoller en wanhopiger aanvoelt.

Beeld REUTERS

‘ARRIVAL’ ★★★★☆

VTM 4, MAANDAG 27 MAART, 20.35

SF Amy Adams speelt een linguïste die buitenaardse ruimteschepen ziet vliegen en vervolgens communicatie met de aliens moet zien tot stand te brengen. Een intelligente prent van Denis Villeneuve (‘Dune’), met een ronduit fenomenale twist op het einde en memorabele muziek van wijlen Jóhann Jóhannsson.

Beeld AP

‘DANCES WITH WOLVES’ ★★★★☆

PLAY5, MAANDAG 27 MAART, 20.35

AVONTUUR Het is makkelijk om het regiedebuut van Kevin Costner te ridiculiseren, maar het valt niet te ontkennen dat hij een meeslepend verhaal vertelt, de grandeur van het Wilde Westen schitterend in beeld brengt, en met James Horner een ambachtsman als componist in huis heeft. Een ietwat naïef, maar oprecht epos.

‘DON’T LOOK NOW’ ★★★★½

BBC 2, MAANDAG 27 MAART, 0.15

THRILLER Mysterieuze thriller van Nicolas Roeg uit 1973, met Donald Sutherland en Julie Christie als een koppel dat rouwt om hun overleden dochtertje. Sutherland krijgt een job in Venetië en begint daar vreemde dingen te zien – wat is echt, wat is een hallucinatie? Uitdagend en sfeervol, ook door de desoriënterende montage.

Beeld TMDB

‘BOUND’ ★★★★☆

VTM 4, DINSDAG 28 MAART, 20.35

THRILLER Queer film noir van de zussen Wachowski, met Jennifer Tilly als vrouw van een maffiabankier (Joe Pantoliano), die samenspant met onderbuurvrouw Gina Gershon om hem te vermoorden. Hitsige thriller tjokvol wendingen en met een sfeervolle cameravoering, waarmee ze de klassiekers van het genre eren.

Beeld /

‘JOHN WICK: CHAPTER 2' ★★★½☆

VTM 2, WOENSDAG 29 MAART, 20.35

AVONTUUR Ideaal voor wie de voorgaande afleveringen wil (her)bekijken vooraleer in de cinema naar deel vier te gaan kijken. In deel twee weigert huurmoordenaar John Wick (Keanu Reeves) een opdracht van een Italiaanse maffiabaas. Die is daar, zacht uitgedrukt, niet gelukkig mee, waarna de poppen aan het dansen gaan.