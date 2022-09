De eerste week van ‘De allerslimste mens ter wereld’ leverde de beste televisie van het nieuwe tv-seizoen, met dank aan Gert Verhulst

Queen Elizabeth II was alomtegenwoordig op televisie gisterenavond: ze zat zelfs in de aflevering van ‘De allerslimste mens ter wereld’, ook al werd die een paar weken voor de dood van de Britse koningin opgenomen.

In de laatste ronde moest Delphine Lecompte vijf trefwoorden vinden bij een filmpje waarop Elizabeth en beertje Paddington samen thee drinken, gemaakt ter gelegenheid van de viering van haar zeventigste verjaardag op de troon eerder dit jaar. Dat laatste antwoord bleef de dichteres schuldig, waardoor ze Jonas Geirnaert de kans gaf om aan te vullen en de basis te leggen voor zijn overwinning. De immer minzame Geirnaert werpt zich zo aan het einde van de eerste week meteen op als een favoriet voor de eindwinst: hij is dan wel, zoals hij zelf zei, in tegenstelling tot Boris Van Severen niet in een vat vol sexappeal gevallen maar eerder met zijn hoofd tegen de rand gebotst, bij het neerkomen is hij duidelijk in een vijver vol nutteloze weetjes beland en hij is ook stressbestendig genoeg om zich op het goede moment te herinneren hoe pakweg het schip van Christoffel Columbus heette.

Ook de schijnbaar timide, teruggetrokken, bedremmelde, lieflijke en onschuldige Lecompte zou nog weleens ver kunnen raken: wie in het finalespel, trillend van de zenuwen, zowel over zangeres Jennifer Lopez als filmregisseur Billy Wilder een handvol trefwoorden weet te verzinnen, valt niet te onderschatten. Tussen hen beiden speelden Geirnaert en Lecompte de afgelopen dagen ook twee kandidaten die bij het begin van ‘De allerslimste mens ter wereld’ een favorietenrol kregen toegedicht naar huis. Ella Leyers, met achttien deelnames de recordhoudster, moest nu na nauwelijks twee keer het strijdperk verlaten en ook Gert Verhulst, die in 2014 nog ongeslagen richting de uiteindelijke finale ging en daar derde werd, hield het slechts twee afleveringen vol en werd door Lecompte daarbovenop ook nog eens ‘de moordenaar van de Meli’ genoemd. De Studio 100-chef heeft al betere weken gehad, of dat hoop ik althans voor hem.

De eerste week van ‘De allerslimste mens ter wereld’ was dan weer uitstekend en leverde zelfs de beste televisie op die ik bij de start van dit nieuwe tv-seizoen heb gezien. Nu is dat tussen al het pottenbakken en de racistisch getinte discussies aan een boomertafel natuurlijk ook weer geen Remco Evenepoel-achtige topprestatie, maar het vormt wel een bewijs dat een sterk format, mits goed ingevuld, niet hoeft te verzwakken. Dit blijft ook een programma met een unieke mix. Zoals in elke goede quiz is er spanning en zijn er momenten waarop de kansen plotsklaps kunnen keren: als Van Severen in de filmpjesronde niet zo had gesukkeld met de uitspraak van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá of met de titel van Steven Van Herreweghes Eén-programma ‘De jaren 80 voor tieners’ had hij kunnen winnen en waren alle speculaties rond Geirnaert en Lecompte hierboven zinloos geweest.

Daarnaast bevat ‘De (aller)slimste’ vragen van alle slag, van eenvoudig over grappig en onnozel tot aartsmoeilijk - hoeveel van de gemiddeld 800.000 kijkers de afgelopen week zouden er bijvoorbeeld weten dat Wilder ‘The Appartment’ op zijn palmares heeft? En er is natuurlijk de humor, die soms nog altijd wat te getelefoneerd is - ik had kunnen leven zonder het een-tweetje tussen Jeroom en James Cooke over beertje Hey Google - maar even vaak simpelweg werkt. Net zoals bij de vragen komen de grappen ook in allerlei vormen en zijn de beste degene die je niet verwacht. Het moment in de aflevering van gisteren bijvoorbeeld waar Metejoor als vragensteller opduikt, eerst een assertiviteitscursus krijgt en daarna zogezegd een kind een pak rammel geeft: ik zie het in weinig andere programma’s passeren, maar hier is het gewoon een absurd zijsprongetje dat van geen tel is voor de rest van de uitzending.

De gezegende leeftijd van Elizabeth II zal ‘De slimste mens' wellicht niet bereiken, maar ‘De allerslimste mens ter wereld’ toont op zijn minst aan dat Erik Van Looy en co. nog wel even meekunnen.