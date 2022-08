De Engelse ‘Clan’, Natalie Portman als Jackie Kennedy en een episch liefdesverhaal in Afrika

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Bad Sisters’

Engelstalige remake van de onvolprezen VTM-­serie ‘Clan’ waarin vijf zusjes een ­eitje willen pellen met hun volstrekt onuitstaanbare schoonbroer De Kloot. Schrijfster Malin-­Sarah ­Gozin zat mee in de ­writer’s room van de nieuwe versie, zag ondertussen ook de remake en laat ons weten: ‘Ik ben best wel trots op het resultaat.’

Nu op Apple TV+

‘Out of Africa’

Episch liefdesverhaal van ­Sydney Pollack, naar de memoires van Karen Blixen. Een Deense barones met koffieplantages (Meryl Streep) valt in Kenia voor een vrijgevochten jager (Robert Redford). Ondanks de erg lange speelduur was ‘Out of Africa’ de grote winnaar op de Oscars in 1986. Allen tezamen: ‘I had a faaarm in Africaaa.’

Om 23.05 uur op Eén

‘Kleo’

In 1987 krijgt de Oost-­Duitse spionne Kleo Straub de opdracht om in West-Berlijn een zakenman om het leven te brengen. Het blijkt een valstrik en Straub belandt in de gevangenis, verraden door het land en de geheime dienst waarvoor ze haar hele leven gewerkt heeft. Duitse actiethriller die doet denken aan Quentin Tarantino’s ‘Kill Bill’ en vooral aan de Britse reeks ‘Killing Eve’.

Nu op Netflix

Kleo Beeld Netflix

‘Papillon’

Deze gevangenisfilm uit de seventies is een voorloper van ‘The Shawshank Redemption’. Steve McQueen speelt een onschuldig man die samen met Dustin Hoffman uit een strafkamp in Frans-Guyana probeert te ontsnappen. Episch, grimmig en waargebeurd: de echte Henri Charrière schreef een bestseller over zijn beruchte vluchtpoging.

Om 22.35 uur op VTM 4

‘Jackie’

Pablo Larraín brengt de zwaarste dagen uit Jackie Kennedy’s leven in beeld, van de aanslag op echtgenoot John F. Kennedy tot zijn begrafenis. Natalie Portmans imitatie van de voormalige first lady is vlekkeloos en deze biopic komt helemaal tot leven tijdens de intieme scènes, zoals wanneer Jackie bloedspetters van haar gezicht veegt.

Om 23.15 uur op Canvas

