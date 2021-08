‘De Europese Raad’: ‘‘Aandoenlijk’ is de omschrijving die nog het best past bij Charles Michel’

Voor de pan-Europese gedachte is het een jammere zaak, maar als ik verneem dat op Canvas straks een documentairereeks van start gaat onder de ronkende titel ‘De Europese Raad’, dan voel ik daar niet meteen de neiging bij om als bezeten de digicorder te programmeren. Ik blokkeer ook niet de rest van mijn avond, noch haal ik snacks in huis. Dan mag er nog een Belg de plak zwaaien.

En toch. Charles Michel, de landgenoot van wie sprake, duldde voor deze documentaire een camera in zijn zog tijdens zijn eerste topbijeenkomsten als voorzitter van de Europese Raad twee jaar geleden. Daarin hoorde je een zelden gezien staaltje van openheid te begrijpen. Alleen al het bestaan van die Raad was een verwezenlijking vanjewelste, gezien d’oude tijden. ‘Vroeger schoten we op elkaar,’ vatte iemand dat verleden samen. Dat zulks nu niet meer het geval is, of toch niet meer met de regelmaat van weleer, wil niet zeggen dat de beschaving overal is ingetreden. Als bewijs kreeg je de Hongaarse hotemetoot Viktor Orbán, die de net aangestelde Michel abrupt onderbrak tijdens zijn eerste spreekbeurt. Het euvel werd afgedaan als een misverstand, maar waarschijnlijker was dat Orbán gewoon niet onder de indruk was van de figuur Charles Michel.

Ik hoop in mijn leven zo min mogelijk raakpunten te tellen met de Orbáns dezer wereld, ploerten in pak en das, maar ik vond de Charles Michel zoals vervat deze documentaire anders ook niet meteen een verblindende autoriteit uitstralen. Laat me verre van de eerste zijn om een pleidooi af te steken ten gunste van sterke leidersfiguren, maar anderzijds weet ik ook niet of ‘aandoenlijk’ een kwaliteit is waarmee je het tijdens multilaterale bijeenkomsten ver schopt. Nochtans vond ik die beschrijving nog het best passen bij Charles Michel. ‘Had iemand op voorhand gezegd dat hij Donald Tusk zou opvolgen, dan was ik in lachen uitgebarsten,’ aldus één correspondent. Aandoenlijk was ook hoe Michel voor de camera zijn stappenplan uit de doeken deed om Polen, waar kool nog cool is, te betrekken in het verdrag dat de Europese Unie klimaatneutraal moest maken tegen 2050. Het leek neer te komen op een slinks paaien van premier Mateusz Morawiecki, iemand die als jongeling op een kwaaie dag ooit een communistische geweerloop tegen de slaap had gekregen, en het bevel om z’n eigen graf te delven. Vreemd genoeg ketste het natuurlijke charisma in Charles Michel af op Morawiecki, maar de voorzitter kwam tijdens het tafelen achteraf wel te weten dat Morawiecki net als hij een tafeltennisverleden had. ‘Zoiets schept een band,’ zei hij tegen de camera. De Europese gedachte is bovenal optimistisch van aard, denk ik.

Het Europese klimaatverdrag kwam er, zoals we weten, maar zonder inbegrip van Polen, dat zich daardoor duidelijk als vrijgesteld beschouwde. Dat gebrek aan unanimiteit werd door commentatoren omschreven als een gevaarlijk precedent. Polen, zo las de tekst aan het eind van deze aflevering, had zich tot op heden nog altijd niet achter de Europese doelstelling geschaard. Ach, Pyrrus was ook een Europeaan.