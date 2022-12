De films van 2022: ‘Zillion’, Tom Cruise en Jennifer Lawrence

Straaljagerpiloot Maverick (Tom Cruise) was niet de enige die in het filmjaar 2022 hoge toppen scheerde: ook de Vlaamse fictiefilm, de wilde Belgische natuur én de dansende Tom Hanks gooiden ongekend hoge ogen. Maar welke langspeler vonden wij nu de allermooiste van het jaar? Wie was de beste acteur, wie de beste actrice, wie bezorgde ons de pijnlijkste lachkramp, en wie krijgt de trofee voor de slechtste seksscène? Hier is Humo’s Fonkelende Filmjaaroverzicht!

DE STRAFSTE ACTRICE

Beeld AP

1. Jennifer Lawrence

In tal van scènes had ze er makkelijk een theatraal ‘Hier met die Oscar!’-showtje van kunnen maken, maar neen: prachtig trouw blijvend aan het less is more-principe dat bijvoorbeeld ook Anthony Hopkins hanteerde in ‘The Remains of the Day’, laat Jennifer Lawrence in het psychologische drama ‘Causeway’ slechts af en toe haar uiterst linkse wimper trillen. Hier met die Oscar!

2. Léa Seydoux

In het mooie ‘Un beau matin’ schudde Léa Seydoux haar imago van taai Bondmeisje definitief van zich af en liet ze zien dat ze ook in staat is tot ragfijnbesnaarde vertolkingen.

3. Florence Pugh

In het lamlendige ‘Don’t Worry Darling’ ging ze mee ten onder met Harry Styles, maar wanneer de popster niet in de buurt is, zoals in het intrigerende historische drama ‘The Wonder’, laat Florence Pugh met verve zien dat ze één van de veelbelovendste actrices van onze tijd is.

DE STRAFSTE ACTEUR

1. Michael Thomas

Als de in het winterse Rimini rondbanjerende charmezanger Richie Bravo – check zijn heerlijke schlagers op Spotify! – zet de Duitse acteur Michael Thomas in ‘Rimini’ wat ons betreft de schitterendste vertolking van het jaar neer.

2. Tom Cruise

Op je 58ste in de cockpit van een F-18 kruipen, je lijf blootstellen aan verpletterende G-krachten én er ondertussen oneindig cool blijven uitzien: een échte top gun, die Tom!

3. Matteo Simoni

Wie toetert dat Frank Verstraeten en Dennis Black Magic in ‘Zillion’ worden verheerlijkt, heeft duidelijk niet de even zielige als fantastisch vertolkte scène gezien waarin de van zijn sokkel gevallen schlemiel Dennis zijn maatje Frank in z’n nakie om hulp smeekt.

DE PIJNLIJKSTE LACHKRAMP

1. Coupez!

Wat begint als een ergerlijke zombiefilm, bloeit in de tweede helft open tot een schitterende klucht die ons – het vloertapijt van de Kinepolis was meteen platgestreken – over de vloer deed rollen van het lachen.

2. Triangle of Sadness

Om je te bezeiken van het lachen: de waanzinnige kots- en schijterijscène aan boord van het zwalpende cruiseschip in Gouden Palm-winnaar ‘Triangle of Sadness’.

3. RRR

Voor het uitzinnige stuntwerk in het campy Indiase epos ‘RRR’ – zie hoe die politieman zichzelf over een hek katapulteert – bestaat slechts één woord: hilarisch!

DE SLECHTSTE SEKSSCENE

The Next 365 Days Beeld Netflix

1. The Next 365 Days

Is het een baby die aan zijn papfles ligt te zuigen? Een Chinees die een bord soep leegslurpt? Een collie die zijn drinkbak leeglebbert? Neen: die luide smakgeluiden komen van Massimo (Michele Morrone), die in één van de talloze keestaferelen in ‘The Next 365 Days’ de edele kunst van de cunnilingus probéért te beoefenen.

2. Don’t Worry Darling

De krampachtige wijze waarop Harry Styles in ‘Don’t Worry Darling’ op de eettafel met Florence Pugh ligt te rampetampen – net een schelvis op het droge – mag op zijn minst zorgwekkend worden genoemd.

3. 365 Days: This Day

Erotische scènes zoals die waarin Massimo op de golfbaan zijn eigen lippen staat af te likken terwijl z’n liefje Laura (Anna-Maria Sieklucka) in slow motion sensueel de vlag uit de hole trekt, doen ons uitkijken naar nóg meer vervolgfilms in de ‘365 Days’-franchise. Of neen, laat maar.

DE GROOTSTE AFKNAPPER

Beeld AP

1. Pinocchio

Niets of niemand, zelfs Massimo en Laura niet, joeg ons dit jaar hoger de gordijnen in dan Tom Hanks die in het afschuwelijke ‘Pinocchio’ van Robert Zemeckis in zijn nachthemd de horlepijp staat te dansen.

2. Bardo

Is Alejandro Gonzáles Iñárritu (‘Babel’, ‘The Revenant’) een visionaire grootmeester of een pronkzieke pochhans? De zelfbehaaglijke egotrip ‘Bardo’ verschaft het definitieve antwoord.

3. Blonde

Hoe langer we nadenken over het wel héél eendimensionale beeld van Marilyn Monroe dat regisseur Andrew Dominik door onze strot ramt, hoe meer we tot de conclusie komen dat de cineast zich geen hol interesseerde voor de veelzijdige vrouw die Marilyn écht was.

DE BESTE VLAAMSE FILM

1. Rebel

Sommigen onder u zullen het maar niks vinden dat we een omstreden film over een Syriëstrijder – zij het heel nipt! – verkiezen boven een fragiel drama over een jongensvriendschap. Maar wat Adil & Bilall hebben klaargestoofd, getuigt volgens ons van een in Vlaanderen nooit eerder geziene virtuositeit, durf en vermetelheid.

2. Close

In sommige shots lag de overnadrukkelijke symboliek er nét iets te vingerdik op, maar voor het overige toonde Lukas Dhont met het zielsontroerende ‘Close’ dat hij op weg is om een héle grote te worden.

3. H4Z4RD

Regisseur Jonas Govaerts tekende voor dé joyride van het jaar. En Dimitri Vegas droeg het coolste zwart-gele trainingspak sinds Uma Thurman in ‘Kill Bill’!

DE BESTE DOCUMENTAIRE

1. Ennio

Zelfs the man with no name neemt zijn cowboyhoed af voor dit heerlijke portret van de grote Ennio Morricone.

2. Onze natuur

Dankzij het indrukwekkende camerawerk van Pim Niesten weten we dat de wilde Belgische natuur niet hoeft onder te doen voor het Amazonewoud of voor de Afrikaanse savanne.

3. L’empire du silence

Deze ontnuchterende docu van Thierry Michel herinnerde ons eraan dat er niet alleen in Oekraïne maar ook in Congo momenteel een afschuwelijke oorlog woedt.

DE BESTE FILM

1. Licorice Pizza

Toen Paul Thomas Anderson (‘Boogie Nights’, ‘Magnolia’) op 3 januari zijn nieuwste worp op onze netvliezen losliet, hadden wij al zo’n lichtblauw vermoeden dat we in 2022 geen subliemere film te zien zouden krijgen. Plotgewijs gebeurt er in ‘Licorice Pizza’ niks van belang: wat u krijgt, is een eenvoudig coming-of-ageverhaaltje dat zich afspeelt in het Los Angeles van de seventies. Maar de mooi meanderende vertelstructuur, de freewheelende filmstijl, de onderhuids trillende weemoed, de gevoelige vertolkingen van Alana Haim en Cooper Hoffman en de occasionele flarden filmische poëzie tillen ‘Licorice Pizza’ wat ons betreft op tot een magnifiek, recht naar het hart fladderend meesterwerkje.

2. Top Gun: Maverick

BÁNG: 36 jaar na de originele ‘Top Gun’ kwam de eeuwig jeugdige Tom Cruise récht door de geluidsmuur heen aanzetten met een immens bevredigende en onwaarschijnlijk entertainende sequel.

Beeld Photo News

3. Decision to Leave

Wie naar de nieuwe film van ‘Oldboy’-regisseur Park Chan-wook ging kijken, gleed binnen in een magisch meesterwerk van een ware visuele artiest.

4. Vortex

Tijdens de uitvaartplechtigheid van koning T’Challa in ‘Black Panther: Wakanda Forever’ dauwde er een traantje op onze rechterwang, maar we hielden het nog minder droog bij dit in split screen gefilmde alzheimerdrama van de onnavolgbare Gaspar Noé.

5. The Northman

Brullende krijgers, bloederige bijlslagen én een flinke portie surrealistische vreemdigheid: ‘The Northman’ gaf ons álles wat we van een vikingepos van de eigenzinnige cineast Robert Eggers (‘The Lighthouse’) mochten verwachten.

6. L’événement

Wat begint als een aangrijpend drama over een schoolmeisje dat tevergeefs zoekt naar een manier om haar zwangerschap te onderbreken, groeit uit tot een machtig portret van een vrouw die in de beklemmende mannenmaatschappij van de jaren 60 het recht opeist om zélf over haar lijf te beschikken. Le pouvoir aux femmes, nom de dieux!

7. Rebel

De Vlaamse filmerij kende een boerenjaar, met de prijzenregens voor ‘Close’ en ‘De acht bergen’ én met het immense succes van ‘Onze natuur’. Maar het zingende afgesneden hoofd uit ‘Rebel’ stak er naar onze bescheiden mening licht bovenuit.

8. Close

De universele snaar die Lukas Dhont raakte met zijn ontroerende film over de tragische vriendschap tussen twee tienerjongens, trilt luid hoorbaar op de achtste plaats.

9. Tori et Lokita

Het spirituele niveau van ‘Le fils’ zullen ze wellicht nooit meer bereiken, maar met ‘Tori et Lokita’ deelden Jean-Pierre en Luc Dardenne toch weer een indrukwekkende mokerslag uit.

10. Nr. 10

Het zou maar gek zijn geweest indien het wonderlijke ‘Nr. 10' van Alex van Warmerdam – aaahhh, dat magistrale eindshot! – níét op nr. 10 zou hebben gestaan. En dan zoeven wij nu samen met Maverick aan supersonische snelheid het nieuwe filmjaar in!