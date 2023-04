De gemakzucht van Jennifer Aniston en Adam Sandler, maar ook de beste reeks sinds lang: dit is nu het populairste op Netflix

Het blijft een beetje een mysterie hoe zulke inspiratieloze en gemakzuchtige films zo populair kunnen zijn maar: ‘Murder Mystery’ heerst over Netflix.

Het tweede deel van de films waarin het echtpaar Audrey en Nick Spitz (Jennifer Aniston en Adam Sandler) als amateurdetectives moordzaken oplossen, schoot na de release vorige vrijdag naar de nummer één en bleef daar de hele week staan. Nadat ze de sequel hadden bekeken hebben zelfs zoveel mensen het eerste deel opgezet - iets wat wij nochtans ten stelligste zouden afraden - dat ‘Murder Mystery’ uit 2019 ook weer in de top drie is geëindigd. Geprangd tussen de twee staat de nummer één van vorige week: ‘Hobbs & Shaw’. De belangrijkste nieuwkomer is een documentaire: ‘How I’m Feeling Now’, over de blitzcarrière van de Schotse singer-songwriter Lewis Capaldi.

Bij de series staat ‘The Night Agent’ voorlopig nog steeds gebeiteld op één maar de concurrentie, zoals het Zuid-Afrikaanse ‘Unseen’ en het Australische ‘Wellmania’, sluipt dichterbij. De hoogste nieuwkomer is meteen ook een van de beste Netflix Originals sinds lang: ‘Beef’, een niet voor één gat te vangen drama over een geval van verkeersagressie dat helemaal uit de hand loopt. Eveneens nieuw: ‘Krigsseileren’, een driedelige miniserie over enkele Noorse burgers die betrokken raken in de Tweede Wereldoorlog.

De populairste series op Netflix

1 The Night Agent - seizoen 1 (lees onze ★★★☆☆-recensie)

2 Unseen

3 Shadow & bone - seizoen 2 (lees onze ★★★☆☆-recensie)

4 Wellmania

5 Beef (lees onze ★★★★½-recensie)

6 Krigsseileren

7 Love is Blind - seizoen 4

8 You - seizoen 4 (lees onze ★★☆☆☆-recensie)

9 Who Were We Running From

10 Outer Banks - seizoen 3 (lees onze ★★☆☆☆-recensie)

De populairste films op Netflix

1 Murder Mystery 2 (lees onze ★★1/2☆☆-recensie)

2 Fast & Furious: Hobbs & Shaw (lees onze ★★★☆☆-recensie)

3 Murder Mystery

4 Noah (lees onze ★★★1/2☆-recensie)

5 Savages (lees onze ★★★☆☆-recensie)

6 Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now (lees onze ★★★☆☆-recensie)

7 Kill Boksoon

8 Luther: The Fallen Sun (lees onze ★★★☆☆-recensie)

9 Home

10 Minions 2