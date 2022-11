De gênante vertoning van Niels Destadsbader leverde de VRT 5 kijkers per uitbetaalde euro op

Bijna twee miljoen kijkers voor Niels Destadsbader, dat moet ook alweer geleden zijn van de finale van ‘The Masked Singer’!

Dat de fel gecontesteerde verslaggeving van de zanger-presentator vanuit de kantine in Haasrode zo druk werd gevolgd, lag natuurlijk ook wel aan de Rode Duivels, die tegen Canada speelden alsof ze voor de start eveneens een paar vaten hadden genuttigd.

De eerste groepswedstrijd van de Belgen was uiteraard de publiekstrekker van de openingsweek van het WK, maar zeker de avondmatchen werden ook druk bekeken. Het duel met het kleinste publiek was dat tussen Engeland en Iran (286.997‏), de meest verrassende wedstrijd - Argentinië tegen Saudi-Arabië - had 336.195‏ kijkers. ‘Villa Sporza’ haalde op de dag dat de Rode Duivels en Destadsbader aantraden ook veruit zijn hoogste cijfer, op de andere dagen hing de talkshow eerder rond de 300.000 kijkers.

Tot slot nog even aandacht voor enkele nieuwkomers die dapper tegen het WK-geweld proberen in te gaan: Bruno Vanden Broecke haalde met ‘Out of Office’ (★★★☆☆) op maandag een verdienstelijke 342.870‏ kijkers, het nieuwe seizoen van ‘The Sky is the Limit’ moest het diezelfde avond met 237.298 kijkers doen.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 november

1 BELGIE/CANADA EEN 1.881.984‏

2 CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.131.541‏

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 982.041‏

4 THUIS EEN 895.279‏

5 ONDER VUUR EEN 821.941‏

6 BRAZILIE/SERVIE EEN 773.000

7 QATAR/ECUADOR EEN 726.699‏

8 FRANKRIJK/AUSTRALIE EEN 723.356‏

9 HET NIEUWS (19U) VTM 711.157‏

10 EGYPTE/BELGIE VTM 668.352‏

11 VILLA SPORZA EEN 658.234‏

12 IEDEREEN BEROEMD EEN 623.502‏

13 THE VOICE VAN VLAANDEREN VTM 610.933

14 USA/WALES EEN 603.774‏

15 SENEGAL/NEDERLAND Canvas 581.758‏

16 FAMILIE VTM 580.813‏

17 CODE VAN COPPENS VTM 552.276‏

18 BLOKKEN EEN 544.667‏

19 HET JOURNAAL (13U) EEN 533.266‏

20 FC DE KAMPIOENEN EEN 506.412‏

21 DE KOTMADAM VTM 483.258‏

22 DUITSLAND/JAPAN EEN 468.873‏

23 MEXICO/POLEN Canvas 427.339‏

24 QATAR 2022 OPENINGSCEREMONIE EEN 423.246‏

25 DENEMARKEN/TUNESIE EEN 405.358‏