De gerestaureerde versie van ‘Ghost Dog: The Way of the Samurai’ blijft niet helemaal overeind en voelt zelfs lichtjes gedateerd

Van Jim Jarmusch, met Forest Whitaker, John Tormey en Cliff Gorman

Er woont een samoerai in het duivenkot.

ACTIE Er komen de laatste tijd wel vaker filmklassiekers uit in een gerestaureerd jasje: ‘Tokyo Story’, Kieslowski’s ‘Trois couleurs’-trilogie, ‘Aguirre, der Zorn Gottes’ en nu ook ‘Ghost Dog: The Way of the Samurai’. En dan is het fascinerend om te zien hoe sommige van die classics de blikkerende tand des tijds minder goed hebben doorstaan dan andere. In ‘Ghost Dog’ vermengt Jarmush de stijlen van de misdaadfilm en het samoeraigenre tot iets wat alleen van hém had kunnen zijn. Whitaker blijft geweldig als de huurmoordenaar die leeft volgens de regels van de Japanse krijgers, maar tot onze lichte verrassing is de betovering niet helemáál overeind gebleven: vooral de komische noten klinken anno 2023 wat flauw. We hebben opnieuw genoten en de soundtrack van RZA werkt nog steeds bezwerend, maar zou u boos zijn als we ‘Ghost Dog’ tegelijk lichtjes gedateerd noemen?

Nu in de bioscoop.