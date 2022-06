‘Ik ben aan een pensioen toe,’ zucht Five, de 58-jarige die na decennia tijdreizen in het lichaam van zijn 13-jarige zelf vastzit. Helaas, de wereld dreigt in het derde seizoen van de populaire Netflix-superheldenreeks ‘The Umbrella Academy’ nog maar eens te eindigen, en het is aan hem en de andere weirdo’s en misfits om de boel recht te zetten.

Volgen wie volgen kan: op 1 oktober 1989 werden 43 baby’s met verschillende superkrachten geboren, van wie de excentrieke miljardair Sir Reginald Hargreeves er zeven adopteerde en opvoedde in zijn Umbrella Academy. Viktor, de krachtigste en vervelend genoeg ook emotioneel instabielste superheld, blies op het einde van het eerste seizoen de maan op, waardoor de Umbrella’s genoodzaakt waren terug in de tijd te reizen. Tijdens de finale van het tweede seizoen slaagden ze er eindelijk in om naar een hersteld heden terug te keren, waar de maan ongeschonden is. Eind goed, al goed, alleen: niet alles in deze hedendaagse tijdlijn blijkt te kloppen. Sir Reginald heeft namelijk, omdat hij met stijgende verbazing de avonturen van zijn adoptiekinderen in het verleden heeft kunnen volgen, zeven andere baby’s opgevoed in wat hij de Sparrow Academy heeft genoemd. Wat prompt resulteert in een allesvernietigende tijdreisparadox: de bolbliksem.

Het plot van ‘The Umbrella Academy’ is er tegenwoordig een om migraine van te krijgen, met alternatieve tijdlijnen, dubbelgangers, voetnoten in tijdreishandboeken en anomalieën over niet alleen het universum maar het volledige multiversum. Toen ‘Rick & Morty’ tien jaar geleden met dergelijke ideeën speelde, was dat nog prikkelend en nieuw. Anno 2022 treedt er een zekere vermoeienis op, zeker na het gelijkaardige tijdlijnboeltje in Marvels jongste film ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. De derde jaargang van ‘The Umbrella Academy’ valt ook moeilijk te volgen en weet de kijker niet genoeg te motiveren om toch de nodige hersengymnastiek te doen. Als hoofdpersonages dan nog eens dramatisch sterven en vervolgens simpelweg en zonder degelijke verklaring herrijzen, lijkt ‘The Umbrella Academy’ nog maar weinig steek te houden.

Dat betekent niet dat de nieuwe afleveringen tegenvallen. Plaats de zoveelste apocalyptische dreiging op de achtergrond en je houdt een verrassende en grappige serie over, met aparte humor, stijlvolle vechtchoreografieën, een sprankelende soundtrack en kleurrijke superhelden. Nog geen tien minuten in de nieuwe jaargang gaan de Sparrows en de Umbrella’s bijvoorbeeld op bijzondere wijze de strijd aan: ‘Footloose’ van Kenny Loggins begint te spelen en de superhelden houden een ouderwetse dance battle’

Klaus en Five zijn nog altijd de beste personages van de reeks. Ze ondernemen samen een glorieuze roadtrip op zoek naar Klaus’ biologische moeder, om te vragen waarom zij hem als baby voor drieduizend dollar aan Reginald heeft verkocht: ‘Had ze geen vijfduizend kunnen vragen? Zes?’ Onderweg klaagt Five over zijn broers en zussen: ‘Wij gedragen ons niet als een familie, maar als een opvangcentrum voor delinquenten met een veel te grote mond.’ Maar de ware Man van de Wedstrijd is – sorry, Kevin De Bruyne! – Elliot Page, die terugkeert voor zijn eerste rol sinds zijn veelbesproken transitie. Alsof het in de sterren geschreven stond, had zijn toen nog vrouwelijke personage in het tweede seizoen al een openbaring omtrent zijn seksualiteit. Te danken aan de knappe boerin Sissy, waarover Viktor zegt: ‘Je merkt het hokje waar je inzit niet, tot iemand je eruit haalt.’ In de nieuwe afleveringen knipt hij zijn haar kort en vraagt hij zijn familieleden om hem vanaf nu Viktor te noemen. Historisch: de geboorte van een trans superheld in een populaire Netflix-reeks. Waar wacht je nog op, Marvel?