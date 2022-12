De goorste anekdote van ‘Neveneffecten’: ‘Jelle spurtte kokhalzend naar het toilet, terwijl wij over de grond rolden van het lachen’

De concurrentie was moordend, maar na de ‘25 jaar Canvas’-quiz kaapt Team Neveneffecten nu ook bij unaniem besluit de prijs voor Goorste Anekdote uit een Kwarteeuw Meerwaardezoeken weg, met warme complimenten van de voltallige jury. Die jaarvoorraad handzeep komt naar jullie toe, boys!

JONAS GEIRNAERT «Op een draaidag tijdens de opnames voor ‘De landing’, de WO II-aflevering uit het tweede seizoen van ‘Neveneffecten’, zaten we ons tussen twee takes in zo hard te vervelen dat we elkaar hypothetische vragen begonnen te stellen in de trant van: ‘Zou je voor zoveel geld dit of dat doen?’ Het duurde niet lang of Jelle (De Beule, red.) was de hypothetische fase beu: Lieven (Scheire, red.) zou gaan kakken in het bos, en als het bedrag dat wij ervoor overhadden maar hoog genoeg was, zou Jelle vijf seconden lang de nog warme drol in zijn handen houden. Ik schaam me oprecht om je dit nu te moeten vertellen, maar met de hulp van de crew zijn we erin geslaagd om niet minder dan 270 keiharde euro’s op tafel te leggen, waar nog een leuk bedrag bovenop zou komen als Jelle in de drol zou knijpen. Dus ja: zo gezegd, zo gedaan: Jelle deed zijn ding en spurtte kokhalzend naar het toilet, een mooie zakcent rijker, terwijl wij met buikpijn van het lachen over de grond lagen te rollen. Raar is dat eigenlijk – we hebben die anekdote al een paar keer verteld, en meestal worden we dan aangestaard: ‘Vinden jullie dat nu echt grappig?’ Wel, ja dus (lacht).»

HUMO Om het gesprek toch nog een enigszins welvoeglijke draai te geven: kijk je, dertien jaar na de laatste aflevering, met voldoening terug op ‘Neveneffecten’?

GEIRNAERT «Ja, hoewel niet alle afleveringen van het eerste seizoen even goed waren.

»Wat mij achteraf bekeken nog het meest van al verbaast, is dat we die serie überhaupt ooit hebben mogen maken. We waren vier nobody’s die op goed geluk bij Woestijnvis zijn gaan aanbellen, en meteen een proefprogramma van twintig minuten voor Canvas mochten maken. Dat werd ‘De bron van de E40’, althans de basis van wat later een hele aflevering is geworden. Toen ze dat hadden gezien, zeiden ze: ‘Oké, maak maar een reeks.’ Zoiets zou vandaag niet meer lukken, zeker niet omdat wij totaal niks wisten over scenario’s of verhaaltechnieken, en alles op het buikgevoel hebben gedaan. Met een krap budget bovendien: voor het eerste seizoen gebruikten we goedkope kostuums uit een verhuurwinkel, en stukken piepschuim in het zwembad moesten ijsschotsen op de Noordpool voorstellen (lacht). Maar ik heb er wel fijne herinneringen aan, net als aan het stukken duurdere maar kwalitatief ook veel constantere tweede seizoen. Die keer dat we elkaar tussen twee takes door hypothetische vragen begonnen te stellen, bijvoorbeeld! Nee, laat maar. Die anekdote is misschien te ranzig om in Humo af te drukken.»

Bekijk hier de trailer van ‘De bron van de E40':

De meest assertieve crack: Jan Bosmans

Canvascrack Beeld vrt

Vraag tien liefhebbers van ‘De Canvascrack’ (u herkent ze aan hun grijze slapen en hun bedachtzame manier van praten) aan welke crack ze de levendigste herinneringen hebben, en de kans is groot dat het antwoord in negen van de tien gevallen Jan Bosmans luidt. De assertiefste aller cracks – wij citeren met uitzonderlijk veel plezier uit Wikipedia – ‘legde niet alleen geregeld uit hoe de vork in de steel zat, hij corrigeerde ook een paar keer een vraag wanneer die volgens hem niet helemaal in orde was’.

JAN BOSMANS «Wikipedia heeft het bij het rechte eind (lacht).

»Een paar jaar na mijn deelname aan ‘De Canvascrack’ heb ik meegedaan aan ‘Blokken’, waar me de vraag werd gesteld of een haring een zoet- dan wel een zoutwatervis is. ‘Allebei,’ zei ik, maar aangezien dat zogenaamd niet het juiste antwoord was, heb ik uitgelegd dat haringen een brede groep van vissen vormen, waartoe bijvoorbeeld ook de fint en de elft behoren. En die zwemmen tijdens het paarseizoen wel degelijk de rivier op. Toen heeft de bedenker van de vragen, Kris Soret, de haringvraag zeer terecht uit de competitie gehaald.»

HUMO Om maar te zeggen: het stond in de sterren geschreven dat u ooit supercrack zou worden.

BOSMANS «Ik gaf mezelf nochtans weinig kans, omdat ik geen bal over populaire cultuur weet en nooit een hobbyquizzer ben geweest. Wat wel in mijn voordeel speelde, was dat ‘De Canvascrack’ met multiplechoicevragen werkte: in 2006 was ik al 51 en werd het lastiger om spontaan op antwoorden te komen. Bovendien heb ik op een paar cruciale momenten de vruchten van mijn klassieke opleiding geplukt: door simpelweg aan het Latijn of het Grieks te denken vond ik soms de oplossing die een ander niet vond.»

HUMO Een voorbeeld?

BOSMANS «Ik herinner me het moment waarop ik crack werd: dat was tegen een crack die al zeven tafels had gewonnen, Leen Clinckspoor heette ze, na een vraag van Herman Van Molle over wat mensen vroeger dachten dat de oorzaak van griep was. De eerste mogelijkheid was ‘een straf van God’, de tweede ‘de invloed van hemellichamen’ en de derde ‘slechte lucht’. Ik redeneerde als volgt: invloed is in het Latijn influentia en in het Italiaans influenza, de wetenschappelijke benaming van griep. Ik antwoord dus: ‘De invloed van hemellichamen.’ Waarop Leen Clinckspoor zei: ‘Nee, ik denk dat het slechte lucht is.’ De teerling was geworpen: ik werd crack, en vervolgens wist ik twintig tafels binnen te halen en werd ik tot supercrack uitgeroepen. Het klinkt misschien snoeverig, maar al bij al vond ik het niet zo moeilijk.»

HUMO ‘De Canvascrack’ hield op te bestaan in 2014. Vindt u sindsdien uw gading nog op tv, qua harde quizzen?

BOSMANS «Neen, er zijn feitelijk geen tv-quizzen meer waarin gewone mensen – en dus niet die debiele BV’s met hun seksistische grappen die tegenwoordig het scherm teisteren – kunnen scoren met hun algemene ontwikkeling. Ik betreur dat, en ik hoop vurig dat die slinger nog eens de andere kant opgaat. Maar of dat binnen afzienbare tijd zal gebeuren? Ik mag dan ooit supercrack geweest zijn, het antwoord op die vraag moet ik u helaas schuldig blijven.»