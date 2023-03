De gouden wissel in ‘Grey’s Anatomy’: ‘Meredith is weg, maar de miljoenen blijven binnenstromen’

Sandra Oh, Patrick Dempsey en andere castleden hebben hun stethoscoop al lang aan de haak gehangen, maar hoofdactrice Ellen Pompeo bleef pal staan in de ziekenhuisreeks ‘Grey’s Anatomy’, waarin ze Meredith Grey speelt. Tot nu, want het negentiende seizoen van ‘Grey’s Anatomy’ gaat na de winterstop door zónder haar.

– Je brak in 2005 door als Meredith Grey en wist jaar na jaar miljoenen kijkers wereldwijd te ontroeren en te entertainen. Dit is zowaar het einde van een tijdperk.

ELLEN POMPEO «Zo voelt het ook. Ik speel haar al achttien jaar. Ik ben inmiddels 53 en mijn hersenen zijn als roereieren. Ik ben dringend aan iets anders toe.»

– In 2021 zei je: ‘Ik probeer iedereen te overtuigen om met de reeks te stoppen.’ Tevergeefs, blijkbaar.

POMPEO «Ik was het naïeve kind dat tijdens vergaderingen vroeg: ‘Maar welke verhalen hebben we nog te vertellen?’ Het standaardantwoord was telkens: ‘Wie kan dat wat schelen, Ellen? Een nieuw seizoen levert ons miljoenen op.’ Mijn vertrek geeft ‘Grey’s Anatomy’ de kans om zichzelf opnieuw uit te vinden, en dat is de moeite waard. De reeks blijft het publiek na al die jaren aanspreken. Of ik nu in Italië, Engeland of Kansas ben, mensen komen naar me toe met tranen in de ogen.

»Ik zal de serie ook niet helemaal verlaten. Ik blijf executive producer, ik verzorg nog altijd de voice-over en zal zo nu en dan in het Seattle Grace Hospital opduiken.»

- Welke herinneringen aan de serie zijn jou het dierbaarst?

POMPEO «O, dat zijn er zoveel. De vriendschap met Sandra, die Cristina speelde. ‘You’re my person,’ zeiden Meredith en Cristina tegen elkaar. Het blijft mijn favoriete quote uit die negentien seizoenen.

»In een latere aflevering speelde een tiener een homoseksuele jongen. Hij vertelde me na de opnames dat hij dankzij ‘Grey’s Anatomy’ uit de kast was gekomen. Zijn conservatieve ouders begrepen dat er niets verkeerd met hem was, want ze hadden al gelachen en gehuild met homoseksule personages in de reeks.»

– Je hoeft niet langer elk jaar een nieuw seizoen van ‘Grey’s Anatomy’ op te nemen. Hoe ga je je dagen vullen?

POMPEO «Ik heb nog tal van uitdagingen, hoor. Ik werk momenteel aan een minireeks over een koppel dat beseft dat hun adoptiedochter niet is wie ze zegt dat ze is. En ik heb drie kinderen, ik wil meer tijd met hen doorbrengen.»

– Wat mag ik noteren als je laatste woorden?

POMPEO «Ik wil alle fans bedanken. Dankzij hen heb ik achttien jaar lang Meredith Grey mogen spelen. Het was een leuke rit (lacht).»

‘Grey’s Anatomy – seizoen 19, deel 2’

Vanaf 24 maart op Disney+