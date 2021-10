De grappigste Halloween-specials op Netflix en co.

Zin in een Halloween-marathon op televisie, maar geen zin in horror? Geen nood: wij zetten u op weg naar de zes grappigste Halloween-specials die op Netflix en co. te vinden zijn.

The Simpsons: Treehouse of Horror IV (Disney+)

Treehouse of Horror - een Halloween-special met telkens drie korte griezelverhalen - is een traditie die in ‘The Simpsons’ ondertussen al meer dan dertig jaar meegaat. Het resultaat is niet altijd even geslaagd, maar zeker de afleveringen uit de beginseizoenen behoren tot het beste wat de animatiereeks te bieden heeft. Helemaal bovenaan staat ‘Treehouse of Horror IV’, de vijfde aflevering van het vijfde seizoen, waarin Homer Simpson zijn ziel aan de duivel verkoopt in ruil voor een donut. Nog steeds hilarisch - Homer die als ‘straf’ alle donuts in de wereld moet opeten! - maar tegen het einde ook ontroerend als Marge haar man vrijpleit door te zeggen dat hij zijn ziel al aan haar had gegeven.

The Office: Halloween (Netflix - Streamz - Amazon Prime Video)

De Amerikaanse versie van ‘The Office’, sinds kort ook op Netflix, kon pas in het tweede seizoen uit de schaduw van het Britse origineel treden, onder meer met deze geweldige aflevering waarin er op kantoor in Scranton een Halloween-feestje plaatsvindt. Michael Scott heeft weken eerder het bevel gekregen om iemand te ontslaan, maar doordat de grote conflictvermijder de beslissing altijd maar voor zich uitgeschoven heeft, moet de hakbijl op Halloween vallen. Scott die met een versie van zijn eigen hoofd in papier-maché op zijn schouder subtiel probeert uit te zoeken wie het slachtoffer moet worden: veel grappiger kan ontslag wellicht niet zijn.

BoJack Horseman: Mr. Peanutbutter’s Boos (Netflix)

Het briljante ‘BoJack Horseman’ heeft een paar keer de grenzen verlegd, onder meer met een aflevering waarin zo goed als niets wordt gezegd, en doet dat ook in ‘Mr. Peanutbutter’s Boos’, aflevering 8 van seizoen 5. Die speelt zich af tijdens de Halloweenfeestjes die Bojack geeft in 1993, 2004, 2009 en 2018, en waar Mr. Peanutbutter telkens met een andere vriendin opduikt én ruzie krijgt. Het resultaat is een lawine van visuele gags en grappige opmerkingen (‘I get that it’s The X-Files, I’m just saying what happened to The A Through W Files?’) maar onder alle humor zit - het blijft tenslotte ‘BoJack Horseman’ - een erg droevige ondertoon, rond Mr. Peanutbutters bindingsangst en moeite om volwassen te worden.

Bojack Horseman Beeld Netflix

Friends: The One with the Halloween Party (Netflix)

Toegegeven: ‘Friends’ heeft een langere en veel betere traditie met afleveringen die op Thanksgiving plaatsvinden - de gastrol van Brad Pitt! Chandler opgesloten in een doos! ‘It tastes like feet’! - maar ‘The One with the Halloween Party’ mag er ook wezen. Dankzij Chandler die het grootste deel van de tijd rondloopt in een roze konijnenpak en dankzij Sean Penn als de erg intense verloofde van Phoebes tweelingzus Ursula. ‘The One with the Halloween Party’, de zesde aflevering uit het achtste seizoen, was ook de eerste die opgenomen werd na de aanslagen van elf september 2001.

Community: Epidemiology (Netflix)

Voor het Halloweenfeest op school heeft de terminaal incompetente directeur van Greendale Community College de hapjes gekocht bij een winkel met overschotjes van het Amerikaanse leger. Het resultaat: tijdens de fuif veranderen alle aanwezigen in wandelende doden en wordt ‘Epidemiology’ - aflevering 6 van seizoen 2 - één lange, erg geïnspireerde hommage aan het zombiegenre. Een van de beste eerbetonen die ‘Community’ heeft afgeleverd, en dat dan nog op de tonen van ABBA : de soundtrack bevat immers enkel liedjes van de Zweedse band.

Brooklyn Nine-Nine: HalloVeen (Netflix)

De ‘Halloween Heists’ van ‘Brooklyn Nine-Nine’ leveren in bijna elk seizoen een pareltje op, maar ‘HalloVeen’ uit het vijfde seizoen is ook een van de allerbeste afleveringen uit de hele reeks. De wedstrijd waarbij de politieagenten via allerlei slinkse trucs een trofee proberen te bemachtigen zit zoals steeds vol geweldige grappen en oneliners - Captain Holt wanneer hij doorheeft dat iemand een dubbelganger van zijn geliefde hondje heeft ingezet: ‘That’s not Cheddar, that’s just some common bitch!’ - maar de kers op de taart komt op het einde. Dan blijkt dat Jake de ‘heist’ deze keer niet op poten heeft gezet om te bewijzen hoe geniaal hij is, maar met een heel ander doel: zijn geliefde Amy ten huwelijk vragen.

Brooklyn Nine-Nine: HalloVeen Beeld rv