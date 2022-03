De Griekse verzinselen van Jani en Otto-Jan: ‘We dachten dat Réginald Moreels dood was’

Welgekomen escapisme in tijden van dreigende kernoorlogen, stijgende coronacijfers en liedjes van Metejoor: in het nieuwe ‘Viva la feta’ ontvangen Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham, hartsvriendinnen sinds hun zeiltocht over de Oceaan, telkens één BV op het paradijselijke Griekse eiland Sifnos. Kalimèra, Jani?

JANI KAZALTZIS «Na ‘Over de oceaan’ zijn Otto-Jan en ik enkele programma-ideetjes gaan voorstellen bij Woestijnvis, maar uiteindelijk waren zij het die ons een idee voorschotelden: ‘Hebben jullie zin om een paar weken in een Griekse villa met zwembad te verblijven, en er enkele bekende gasten de tijd van hun leven te bezorgen?’ We hebben niet lang getwijfeld, haha. Al dacht ik wel even: oei, wat gaan we dan allemaal moeten dóén met die gasten? We weten op voorhand niet wie er uit de ferry zal stappen, dus we kunnen ons ook niet voorbereiden. Maar dat was nu juist het unieke aan het format, vonden ze bij Woestijnvis, dus ja.»

HUMO De meest opvallende naam uit het lijstje met gasten, wegens op het eerste gezicht volkomen onverenigbaar met een entertainmentprogramma, is gewezen minister van Ontwikkelingssamenwerking Réginald Moreels.

KAZALTZIS «Oh my God, Réginald! Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet wist wie hij was. Erg, hè? Ik had de naam weleens horen vallen – Otto-Jan vertelde me dat hij chirurg is in Congo, en dat hij aan ‘Topdokters’ had meegedaan – maar ik dacht dat hij dood was!»

HUMO Ai.

KAZALTZIS «Otto-Jan trouwens ook (lachje). Maar een mooie mens dat dat is! We hebben met open mond naar zijn verhalen zitten luisteren, en ook superveel gelachen. Nu nog krijgen we mailtjes van hem waarin hij zegt hoe tof hij het vond.»

HUMO Ook Bart De Wever is langsgekomen. Ik mag hopen dat jullie hem, in ruil voor de gratis propaganda, de sirtaki hebben laten dansen?

KAZALTZIS «Nee, niemand mocht dansen. Nu klinkt dat absurd, maar de opnames vonden plaats in de tijd dat je enkel zittend naar muziek mocht luisteren, wegens corona.»

HUMO Dus ook het ouzo-verbruik is binnen de perken gebleven?

KAZALTZIS «Dat sowieso, want Otte drinkt al jaren geen alcohol meer. Ik moest me dus altijd opofferen: je kunt je gast toch moeilijk in z’n eentje wijn laten drinken bij het avondmaal.»

HUMO Was jij een voorstander van de nogal silly programmatitel toen je ‘m voor het eerst hoorde? Ik weet dat Otto-Jan meer geporteerd was voor ‘Highway to Hellas’.

KAZALTZIS «Ik wilde ‘Villa feta’, de naam die ik als fetaverslaafde aan mijn Griekse huisje zal geven, mocht ik er ooit eentje kunnen kopen. Dat vonden ze bij Woestijnvis te veel op namen van andere programma’s lijken. En dus is ‘Viva la feta’ uit de bus gekomen. ‘Sorry mannen’, zeg ik. ‘Maar ik spreek de taal en kan jullie verzekeren: viva is géén Grieks.’ Nu ja, de meerderheid wilde het zo, dus de democratie heeft gezegevierd.

»Democratie: da’s van oorsprong wél een Grieks woord. Wat dat betreft, klopt het helemaal.»

Viva la feta

Play4, maandag 28 maart, 20.40