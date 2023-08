De grote afwezige in het entertainende ‘Rainbow Remco’ heet Patrick Lefevere

Sportfreak Average Rob op de ploegbus van zijn copain Remco Evenepoel? Ons stuur eraf als dat geen goede tv oplevert, dachten we vooraf over ‘Rainbow Remco’. Ook de teaser die Streamz in mei loste, na Evenepoels covidbesmetting in de Giro, deed het beste vermoeden. De volledige reeks is er nu en voelt aan als een slecht uitgevoerde coronatest: beetje kietelen, maar niet diep genoeg gaan.

Na de drie afleveringen schoot ons een vraag te binnen die ons voor ‘Rainbow Remco’ niet was opgekomen: wat valt er nog te onthullen over Remco Evenepoel dat de kannibaal van Schepdaal niet uit zichzelf in de voederbak gooit voor pers en publiek? Sinds zijn achttiende haalt alles wat hij doet met een fiets de voorpagina’s. Ook als hij fluistert, schrijven journalisten het op in chocoladeletters. Als hij valt, valt een natie. Steek zijn vrouw Oumi in de fotoronde van een quiz en zelfs de zatte scoutsploeg achteraan in de tent heeft er een punt bij.

Eén voordeel hebben Average Rob en de rest van de filmploeg: ze mochten komen waar geen Maarten, Michel, José of Ruben welkom was, en dat in het jaar dat Evenepoel wereldkampioen was op de weg. Leuk om als kijker mee in de volgwagen te zitten, op de massagetafel naast een onderbroekloze Remco en in de zaal waar de tactiek voor Luik-Bastenaken-Luik besproken wordt. En ja, dat levert een paar kluifjes voor kranten en koersliefhebbers op. Remco die aan de dokter vraagt om in de pers te overdrijven over de ernst van een blessure. Remco die zijn vader Patrick uitkaffert op een Spaanse bergflank omdat zijn achterband is ontploft. Maar verbaast ons dat echt van het ketje dat overal verkondigt dat hij wil winnen en aan wie buikige cheffen sport een kolom wijden als ie dan toch naast dat ereschavot valt? Álle kampioenen flippen als er iets misgaat, zegt Leontien Van Moorsel, een van de vele oud-coureurs die in de rand van de docu wat mogen orakelen. Het had ons pas verbaasd als de grootste coureur van zijn generatie zijn fiets van tienduizend euro in de gracht had geflikkerd en met een Omer in de hand naar de geiten was gaan kijken.

Rob is in ‘Rainbow Remco’ de fan die hij ook op zijn YouTube-kanaal is. Hij geeft drinkbussen aan, brengt het eten rond, interviewt mama Evenepoel met een tricolore sjaal rond zijn nek en praat in de voice-over liefdevol over de aeroboulet special met zijn hespen vol buskruit. De moeilijkste vraag die hij stelt: ‘Als je een wereldtitel en de Ronde van Lombardije wint, laat je dan je snor staan?’ Dat is niet: ‘Hoe voel je je als je uitvliegt tegen je vader?’ En zéker niet: ‘Zeg, hoe zit dat nu met die geruchten over Ineos?’

Natuurlijk laat de Iron Man en vol-au-ventsommelier het i-woord niet vallen, dan zou de deur van de massagekamer sneller weer in het slot vallen dan dat hij ‘Geraint Thomas’ kan zeggen. De 23-jarige Evenepoel wil over zijn toekomst alleen maar kwijt dat hij nog meer wil winnen - tevens is zijn zweet nat en heeft zijn Belgische kampioenentrui drie kleuren. Geen woord over het budget van Remco’s ploeg Soudal-Quick Step of over de rel tussen papa Evenepoel en Patrick Lefevere. De peetvader duikt zelfs amper op in ‘Rainbow Remco’. Logisch, hoor ik u tot hier tegenwerpen, anders had het wel ‘Papa Patrick’ geheten. Maar als Remco’s ouders, lief, mecanicien, diëtist en ploegleider allemaal aan het woord komen, hoop je toch dat de PatLef zich minstens één pier uit de neus laat halen.

Wellicht wil het entertainende, strak gemonteerde ‘Rainbow Remco’ gewoon een dagboek van een wereldkampioen zijn, een herinnering aan een wonderjaar met een huisvriend als verteller. In dat geval proficiat aan de makers, alleen zullen veel koersfanaten op meer hebben gehoopt.