De grote favoriet voor de Emmy Awards: ‘Ik ben Ted Lasso, na twee pinten op een lege maag’

Bij de uitreiking van de Emmy Awards, eind september, is er één duidelijke favoriet: ‘Ted Lasso’, de geweldige komische serie waarin een Amerikaanse footballcoach zonder enige voetbalkennis een club uit de Premier League mag gaan leiden. Niet minder dan twintig nominaties haalde de serie binnen, een record voor een nieuwkomer en ruim de helft van het totale aantal nominaties voor AppleTV+.

Eén van de grote Emmy-kanshebbers is hoofdrolspeler Jason Sudeikis, die voor het eerst in de huid van Ted Lasso kroop in de tv-commercials uit 2016 die aan de basis van de reeks liggen. In het echte leven blijkt de man trouwens een even toffe peer als de onvermoeibare optimist die hij in de serie speelt: bij de première van het tweede seizoen in Los Angeles droeg hij de namen Jadon, Marcus en Bukayo op zijn trui, een steunbetuiging aan de drie zwarte Engelse internationals die na hun gemiste strafschop tegen Italië een racistische stortvloed over zich heen kregen.

JASON SUDEIKIS «Ik heb die sweater zelf gemaakt, de dag voor de première. Ik was gedegouteerd – maar jammer genoeg niet verrast – door alle racistische opmerkingen die die drie jongens hadden moeten verdragen en wilde mijn bewondering tonen. Voor hen, en eigenlijk ook voor het hele Engelse team. Hoe zij voor elke match knielden, ook al floot een deel van het publiek hen uit: indrukwekkend.»

– Het was een mooi gebaar, en de vraag dringt zich dan ook op: hoeveel Ted Lasso zit er in Jason Sudeikis?

SUDEIKIS (lacht) «Over die vraag heb ik weleens een beetje lacherig gedaan. Dan zei ik: ‘Ik ben Ted Lasso, maar dan na twee pinten op een lege maag.’ Of: ‘Ted Lasso is Jason Sudeikis op paddo’s.’ Maar ondertussen hebben collega’s of vrienden me al zo vaak gezegd dat we sterk op elkaar lijken dat ik er nog moeilijk onderuit kan. En eerlijk gezegd: ik vóél dat ook. ‘Ted Lasso’ is het meest persoonlijke dat ik ooit gemaakt heb.»

– Toen jullie ‘Ted Lasso’ bedachten, konden jullie niet voorzien hoe de warme, positieve sfeer van de serie een lichtpunt in een donker jaar zou zijn. Zijn jullie daardoor op een andere manier aan seizoen twee begonnen?

SUDEIKIS «Absoluut niet, en dat zeg ik met enige trots. We hadden bij de start een plan voor drie seizoenen in ons hoofd, en daar blijven we bij. Noch het succes, dat niemand had voorzien, noch de pandemie heeft het tweede seizoen beïnvloed. Behalve op praktisch vlak, natuurlijk. De eerste dag terug op de set was ik bang dat we door alle mondmaskers en plexischermen de warme sfeer van het eerste seizoen niet opnieuw zouden kunnen oproepen. Maar dat bleek geen probleem. Alles voelde meteen weer normaal aan. Bij de scènes in The Crown & Anchor, Teds favoriete pub, was iedereen zelfs nog uitgelatener dan anders. (Lacht) We waren gewoon blij dat we nog eens op café mochten.»

