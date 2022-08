De gruwel en glamour van Ghislaine Maxwell: ‘Ze genoot méér van het misbruik dan Epstein’

Ghislaine Maxwell mag dan haar onschuld blijven uitschreeuwen, een New Yorkse rechtbank veroordeelde de Britse socialite in juni wel tot twintig jaar gevangenisstraf. Welke rol speelde ze precies bij het systematische seksuele misbruik door Jeffrey Epstein, die in de zomer van 2019 in afwachting van zijn rechtszaak in de cel zelfmoord pleegde? En wat haalde zij uit de verwoesting van de levens van zoveel vrouwen? Canvas zendt de komende drie zondagavonden ‘Who Is Ghislaine Maxwell?’ uit, een docureeks over de vrouw achter het enigma.

HUMO Ghislaine was ooit de favoriete dochter van mediamagnaat Robert Maxwell. Hoe is ze zo diep kunnen zinken?

KATHERINE Haywood (producer) «Ik heb die vraag aan familie, slachtoffers, vrienden, advocaten en collega’s gesteld, en het antwoord was telkens een beetje teleurstellend: Ghislaine deed het voor het geld. Ze was een luxeleventje gewend, tot haar vader stierf en enkel schulden achterliet. Dankzij Epstein kon ze haar levensstijl behouden, maar dan moest ze wel in de gratie van een misbruiker blijven.»

HUMO Welke relatie hadden Maxwell en Epstein?

HAYWOOD «Zij lijkt oprecht van hem te hebben gehouden, maar ik heb geen enkel bewijs gevonden van Epsteins liefde voor haar. Integendeel, hij behandelde haar meer als werknemer dan als vriendin.»

HUMO Ze regelde niet alleen meisjes, ze nam ook deel aan het misbruik.

HAYWOOD «Soms, ja. Slachtoffer Maria Farmer getuigde dat Ghislaine haar misbruikte én er zelfs meer van leek te genieten dan Epstein. Ghislaine wordt vaak neergezet als de sidekick, maar ze is méér dan het hulpje. Jeffrey vergreep zich al aan vrouwen vóór Ghislaine in zijn leven kwam, maar zij maakte een geoliede machine van het misbruik. Dankzij haar kreeg hij toegang tot hónderden vrouwen, en ze zette een soort piramidespel op poten waarbij de misbruikte meisjes andere meisjes ronselden.»

HUMO Hoe omschrijven haar vrienden haar?

HAYWOOD «Het lijkt wel alsof iedereen een andere Ghislaine Maxwell kent. Sommigen vrezen of haten haar, anderen kijken naar haar op. Ze hunkert alleszins naar controle, naar macht. Als ze niet genoeg aandacht kreeg op een feestje, deed ze gewoon haar kleren uit. Ze is zelfingenomen en een ijdeltuit.

»Opvallend: Epstein heeft van Ghislaine geen ander mens gemaakt. Ze is in staat om verschillende levens naast elkaar te leiden, de gruwel en de glamour spreken elkaar niet tegen.»

HUMO Heeft ze dan geen geweten?

HAYWOOD «Ik geloof oprecht dat Ghislaine niet ten volle begrijpt hoeveel levens ze heeft verwoest. Ze is niet in staat tot empathie. Een slachtoffer vertelde me dat ze bij Ghislaine had aangeklopt om hulp te vragen, waarop zij doodserieus antwoordde: ‘Laat Jeffrey gewoon doen, het is je lichaam maar.’

»Ghislaine maakte ook vaak de grap dat ze ‘een nazidieet’ volgde, omdat Jeffrey van magere vrouwen hield: ze at niet, net zoals in de concentratiekampen. Ik vind dat zo moeilijk te vatten, als je weet dat haar vader bijna zijn volledige familie heeft verloren tijdens de Holocaust.»

HUMO Heb je haar zelf ontmoet?

HAYWOOD «Ghislaine doet geen interviews. Ik heb in New York wel haar rechtszaak bijgewoond. Vreemd: ik had anderhalf jaar aan die ene vrouw gewijd, en ineens zat ze daar. Ze was – ondanks de situatie – charismatisch.»

HUMO Welke vraag zou je haar graag stellen?

HAYWOOD «Hoe zíj haar jaren met Epstein verklaart. Ze beweert van niets te weten, maar het bewijs is overweldigend. Ik hoop dat ze zich over enkele jaren zodanig verveelt dat ze toch een interview toestaat. Tot dan, Ghislaine.»

Who Is Ghislaine Maxwell?

Canvas, zondag 4 september, 20.55