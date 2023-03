De gruwelijke charme van Penn Badgley: ‘Ik heb voor dit seizoen minder seksscènes gevraagd’

Penn Badgley pakt na zijn rol als ruziestoker in ‘Gossip Girl’ uit met een nog weerzinwekkender personage: Joe Goldberg, de sadistische en psychopathische stalker in ‘You’. Tot zijn eigen verbazing groeide de Netflix-reeks uit tot een kijkcijferkanon en Joe tot een seksbom. De eerste helft van het vierde seizoen was wekenlang de populairste titel op Netflix, vanaf vandaag kan u kijken naar de nieuwe lading afleveringen.

– Fans delen op sociale media hun fantasieën over Joe: ‘Kidnap mij, alsjeblieft!’

PENN BADGLEY «Bah, verschrikkelijk. Ik heb het moeilijk met dergelijke avances. Het is deels onze schuld, dat geef ik toe. We tonen in ‘You’ de aantrekkingskracht van een man als Joe Goldberg, en hoe zo’n figuur met veel wegkomt door zijn geprivilegieerde positie en zijn charme. Maar we leggen tegelijk de valkuilen bloot. Joe laat vrouwen geloven dat hij op zoek is naar de ware liefde, maar hij is een narcist, een misbruiker, een manipulator en een moordenaar. Als kijker neem je alles wat hij zegt ook beter met een korrel zout, want Joe is één van de minst betrouwbare vertellers uit de tv-geschiedenis. Je merkt het: ik kan die vent niet uitstaan.

»Ik heb voor dit vierde seizoen om minder seksscènes gevraagd. Ik heb me daar altijd ongemakkelijk bij gevoeld, en ik ben bovendien getrouwd.»

– Joe slaat in het vierde seizoen een nieuwe weg in, nadat hij zijn vrouw heeft vermoord. Hij verkast naar Londen en probeert er een leven zonder geweld op te bouwen. En plots ligt er een dode man in zijn flat.

BADGLEY «Joe denkt eerst dat hij die man eigenhandig heeft gemold, zelfs al herinnert hij zich daar niets meer van: hij had die avond namelijk te veel gedronken. Maar dan krijgt hij een dreigbericht van een anonieme afzender en beseft hij: de rollen zijn omgedraaid. Nu is hij de prooi van een stalker. De hamvraag: is Joe werkelijk veranderd als mens?»

– De identiteit van zijn stalker is inmiddels bekend. Wat brengt het tweede deel van het vierde seizoen?

BADGLEY «Een clash tussen twee zeer verschillende moordenaars. Joe weet hoe hij vrouwen moet inpalmen, maar bij mannen voelt hij zich ongemakkelijk.

»Het nieuwe seizoen verschilt daardoor van de voorgaande. Nu, da’s ook de enige manier waarop een serie interessant blijft.»

– Het vijfde seizoen wordt normaal gezien het laatste. Wat vind jij een gepast einde voor Joe Goldberg?

BADGLEY «Hij moet boeten voor zijn gruweldaden. Maar ik vind niet dat we hem kunnen laten vermoorden. De cyclus van geweld moet stoppen. De makers hebben al een einde in gedachten, maar ik zwijg als het graf.»

‘You – seizoen 4, deel 2'

