De heerschappij van ‘Elite' op Netflix was even kort als de rokjes in de Spaanse serie

Niet alleen een nieuwe nummer één deze week maar, met uitzondering van drie titels, een volledig nieuwe top-10.

De heerschappij van ‘Elite’ was, zoals het gemiddelde rokje van de scholieren uit de Spaanse reeks, heel kort. Na één week moet de serie de koppositie alweer afstaan, aan ‘Anatomy of a Scandal’, een - matige - Britse dramaserie over een minister die zich moet verdedigen tegen een aanklacht van verkrachting. Ook ‘Bridgerton’ wipt opnieuw over ‘Elite' heen en staat net als een week geleden op twee.

Van de top 10 van vorige week blijft, naast ‘Elite' en ‘Bridgerton’, enkel nog ‘The Ultimatum’ over, de rest wordt ingevuld door nieuwkomers. Er is daarbij voor elk wat wils: true crime met ‘Conversations with a killer’, dat deze keer ingaat op de wandaden van seriemoordenaar John Wayne Gacy. Spaans kostuumdrama met ‘Los Herederos de la Tierra’, dat zich afspeelt in het Barcelona van de 14e eeuw. Columbiaanse telenovelle met ‘Palpito’, een uit het leven gegrepen reeks over een man die wraak wil nemen op de orgaansmokkelaars die zijn echtgenote hebben vermoord tot hij de vrouw ontmoet die haar hart heeft gekregen. Turkse apocalyptische thriller met ‘Yakamoz S-245', een spin-off van ‘Into the night’ die zich afspeelt aan boord van een duikboot. Britse sciencefiction met ‘Choose or die’, een film waarin twee tieners verstrikt raken in een dodelijk computerspelletje. En natuurlijk ‘Better Call Saul’, waarvan het zesde en laatste seizoen vanaf nu mondjesmaat op Netflix komt en zonder enige concurrentie de beste nieuwkomer van de week.

De Netflix-top 10 van vrijdag 20 april

1 ‘Anatomy of a Scandal’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

2 ‘Bridgerton’ - seizoen 2 (lees hier onze ★1/2☆☆☆-recensie)

3 ‘Elite’ - seizoen 5

4 ‘Conversations with a killer: the John Wayne Gacy Tapes’

5 ‘Los Herederos de la Tierra’

6 ‘Palpito’

7 ‘Yakamoz S-245'

8 'The Ultimatum’

9 ‘Better Call Saul' - seizoen 6

10 ‘Choose or die’