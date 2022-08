De heksenjacht op MLK, een opgefokte heistfilm en Regi’s oor voor talent

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Martin Luther King vs. the FBI’

Ondanks zijn geweldloze aanpak, zo laat deze documentaire haarfijn zien, werd burgerrechtenactivist Martin Luther King door de Amerikaanse overheid op alle mogelijke manieren tegengewerkt en geïntimideerd. Twee dagen na de befaamde ‘March on Washington’ op 28 augustus 1963 liet de FBI een memo rondgaan waarin King bestempeld werd als ‘de gevaarlijkste zwarte man in Amerika’.

Om 22.10 op NPO 2

‘Baby Driver’

Baby (Ansel Elgort) is een jonge, begaafde chauffeur die vluchtauto’s voor bandieten bestuurt, maar de criminaliteit achter zich wil laten. Een simpele premisse, maar Edgar Wright weet er een overweldigende kijkervaring uit te puren, waarbij actiescènes en muziek subliem samenkomen. Met gastrollen voor Jamie Foxx, Jon Hamm en Flea.

Om 20.35 op VTM 3

Nicholas Hamilton, Annalise Basso, Samantha Isler, George MacKay en Viggo Mortensen in 'Captain Fantastic' Beeld rv

‘Captain Fantastic’

Nee, geen superheldenfilm uit de Marvel-stal, wél een amusant fantasietje waarin Viggo Mortensen een bebaarde vader vertolkt die zijn zes kinderen diep in de bossen in de Pacific Northwest grootbrengt, ver weg van de sociale media, de televisie, de shoppingmalls, en de – we citeren de papa – ‘onderontwikkelde Amerikanen’.

Om 22.30 op Canvas

‘Regi Academy: seizoen 2’

Hoogleraar Reginald Penxten opent opnieuw de deuren van zijn Academy om op zoek te gaan naar die ene unieke stem met wie hij zijn volgende hitsingle zal opnemen. De eerste zes kandidaten halen vanavond alles uit de kast om Regi en juryleden Kathleen Aerts, Jaap Reesema en Lester Williams te overtuigen van hun vocale talent.

Om 20.30 op VTM 2

Craig Robinson en Andy Samberg in 'Brooklyn Nine-Nine' Beeld TMDb

‘Brooklyn Nine-Nine: seizoen 8’

Na acht seizoenen heeft ‘Brooklyn Nine-Nine’, één van de beste sitcoms van het afgelopen decennium, er een punt achter gezet. Het laatste – met als ondertitel ‘One Last Ride (Title of Your Sex Tape)’, een verwijzing naar één van de grappigste running gags uit de serie – was vorige zomer al in de VS op tv te zien, en nu geeft Netflix de rest van de wereld de kans om afscheid te nemen van Jake Peralta (Andy Samberg) en co. ‘Ik heb veel traantjes gelaten, ik ben hier niet voor gemaakt.’

Nu te zien op Netflix

