De Hemel en Hel van Tom Waes: ‘Ik heb vijf dagen platzak en als een kleine crimineel moeten overleven in Bangkok’

Geen ‘De allerslimste mens ter wereld’ zonder Tom Waes, zo verklaarde Erik Van Looy vooraf in Humo. ‘Hij was de eerste die ik belde. Dat is zoals Marlon Brando in je film hebben: zodra hij toezegt, bevestigen Al Pacino en Meryl Streep óók’. En dus verschijnt de wandelende reisgids vanavond ten tonele om de VRT-tandem Danira Boukhriss Terkessidis en Kobe Ilsen te bekampen. Omdat de tv-quiz zijn twintigjarig bestaan viert, dook Onze Man diep in de archieven en botste op het jaartal 2005 en de Hemel & Hel van de toen piepjonge - 39 jaar! - Tom Waes: ‘Ik overleefde vijf dagen in Bangkok door van zestienjarige Britse toeristen sandwiches los te krijgen’

(Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 9 augustus 2005 in Humo)

HUMO Tom, je hebt net een hectische reeks opnames voor ‘A Trigger Happy’ afgehaspeld. Je kunt er toch wel éven tussenuit, deze zomer?

TOM WAES (zucht) « Tja, ik heb net een weekje pauze genomen, maar vakantie kon je dat niet echt noemen»

HUMO Wat heb je dan gedaan? Met je luie krent voor de buis gelegen?

WAES (lacht) « Néé. Ik ben op reis geweest naar - godbetert - Bobbejaanland, het museum van Tervuren, Technopolis, de kartingbaan en dan vergeet ik nog een handvol bestemmingen.»

HUMO: O Raar reisje, als ik dat zo mag zeggen. .

WAES « Ik heb een zoontje van zeven en een dochter van acht: ik heb me waanzinnige opofferingen getroost om hun een fantastische week te bezorgen.»

HUMO Vakantielectuur zul je wel niet meegenomen hebben?

WAES « Néé. Normaal ben ik anders wel een veellezer. Op mijn nachtkastje liggen nu ‘The History of Nearly Everything’ van Bill Bryson en ‘Moonpalace’ van Paul Auster - de gast die ook de scenario’s voor ‘Smoke’ en ‘Blue in the Face’ geschreven heeft. Hallucinant boekje: ik lees het al voor de tweede keer.»

HUMO Waar puur je nog meer intellectueel genot uit?

WAES « Uit de wetenschap! Ik ben vroeger beroepsduiker geweest. Daar hoef je wel geen gediplomeerd natuurkundige voor te zijn, maar je moet toch heel wat kennen van gassen, druk, vloeistoffen, anatomie… Ik kan ook geboeid kijken naar een wetenschappelijke documentaire - dat mag gaan over de Big Bang, maar net zo goed over de constructie van de tunnel onder het Kanaal, bij wijze van spreken.

» Weet je waar ik intellectueel van klaarkom? Van het woordenboekspel. Dat speelden we tijdens het brainstormen voor ‘Het geslacht De Pauw’. Iemand sloeg op goed geluk de Dikke Van Dale open en las een ongebruikelijk woord voor; de anderen moesten dat dan zo goed mogelijk proberen te omschrijven. Als het woord bijvoorbeeld krammat was, zei de één: groot zeil van een Indonesische boot, of Noord-Hollands zeldzaam kruid. Geweldig met wat voor onzin zo’n bende geschifte creatievelingen voor de dag kan komen, we lagen altijd plat van het lachen. En - hij zal me het kwalijk nemen, dat weet ik zeker - Bart De Pauw verloor steevast,»

HUMO Was de afgelopen week eigenlijk de raarste vakantie uit je leven, of heb je nog wel eens erger beleefd?

WAES « Ooit heb ik een paar écht rotte dagen beleefd in Thailand. Ik was een jaar op wereldreis, en mijn vrouw zou me komen opzoeken in Bangkok. Ik moest daar vijf dagen op haar wachten, maar toen ik mijn hotelkamer wilde betalen, bleek mijn Visakaart niet meer te werken: er stond geld op, maar ik kon er niet aan. Ik was platzak.»

HUMO Hoe heb je dan overleefd?

WAES (zucht) « Als een verlopen kleine crimineel, als een gesjeesde backpacker. Ellendig was het: ik moest met zestienjarige Engelse toeristen aanpappen om een sandwich en een pint van ze los te krijgen. Maar elke toerist heeft dat verhaaltje van ‘ik-ben-blut-kan-ik-asjeblieft-niks-van-je-lenen’ al tien keer gehoord. En intussen werd ik achtervolgd door de gerant van het hotel, omdat ik de rekening niet kon betalen.»

HUMO Je culinaire hoogtepunt heb je dus niet in Thailand beleefd?

WAES (grommend) « Nee, Ik ben nochtans met weinig, content: als het maar eerlijk voedsel is, op een authentieke manier klaargemaakt. Ik heb ooit in een hotelletje in de Provence gelogeerd waar de patron te lui was om ’s middags eten klaar te maken. Maar toen ik daar op een middag nog rondslenterde, liet hij zijn goeie hart zien en noodde me bij hem aan tafel. Hij heeft toen een pastaake klaargemaakt met olijfolie, look en wat basilicum: ongeveer het lekkerste wat ik ooit gegeten heb.»

HUMO Kook je ook zelf?

WAES « Ja: graag en vaak. Ik moet straks naar huis, en ik zit nu al te denken wat ik ga aanvangen met de paprika’s, de rijst en de currypasta die ik nog in de koelkast heb staan. Koken is echt een creatief proces voor mij, Ik heb er dan ook een bloedhekel aan als ze me - zoals me onlangs overkwam - in een restaurant diepvriesfrieten met stoofvlees voorschotelen en het bestaan om daar 16 euro voor te vragen. Een kok die zoiets maakt, respecteert zichzelf niet, vind ik.»

HUMO En shoppen? Ga je je daar, als moderne man, weleens aan te buiten?

WAES « Bwaa, ik durf me wel eens te laten gaan. Ik ben een wielerfreak, en aan fietsen en accessoires kan ik enorm veel geld uitgeven. En als ik een nieuwe tv nodig heb, moet het er per se één zijn met een plasmascherm. Ik ben ook half verslaafd aan de Fnac: ik kan er niet binnenwandelen zonder met stapels cd’s, dvd’s en boeken onder de arm weer naar buiten te komen.»

HURIG Wat is voor jou het allerhoogste op lichamelijk gebied?

WAES « Seks, punt. No comment. En van fietsen kom ik dan wel niet klaar, maar soms komt het toch dicht in de buurt. Dit jaar heb ik het noodgedwongen moeten overslaan, maar in de zomer ga ik gewoonlijk in mijn eentje een stuk of wat Tour de France-cols beklimmen. Man; als ik mijn beste tijd op Alpe d’Huez, de Mont Ventoux of de Télégraphe klop, dan huil ik van vreugde. Afzien op de fiets, dat is voor mij het hoogste genot.

HUMO Geloof je in het Opperwezen?

WAES « Nee. Maar van de hemel kan ik me wel een vage voorstelling maken: ik zit op de canapé met mijn zoontje, we kijken dertig minuten lang stilzwijgend naar tv, en plots draait hij zich om en zegt: ‘Gezellig, hè papa?»

HUMO En je hoogstpersoonlijke hel?

WAES « Die is voor mij heel concreet. Ik sta op de E40 tegen Leuven aan te schuiven voor een tankstation, en de gast voor me laat zijn auto bij de pomp staan terwijl hij lustig gaat pissen, om daarna op z’n gemak nog wat tijdschriften en sigaretten te gaan kopen. Dan zit ik te koken achter mijn stuur.

» Ander voorbeeld: we staan al een halfuur in de blakende zon aan te schuiven voor de wildwaterbaan in Bobbejaanland, en als we eindelijk dicht genoeg zijn om de bootjes te zien, merken we dat er in die bakskes - waarin er plaats is voor négen man - steevast maar drie of vier mensen zitten, waardoor je drie keer zo lang moet wachten. Daar word ik bijna moordlustig van (grijnst).

HUMO En je one-night stand?

WAES (zonder aarzelen, enthousiast) « Liv Tyler. Echt een elfje, altijd al ongelooflijk schoon gevonden. Fabelachtige ogen, betoverende glimlach, en ook wat ronder en voller dan haar graatmagere collega’s, Vroeger was Béatrice Dalle uit 37,2° le matin’ mijn favoriet, maar sinds ik een recente foto van haar gezien heb, ben ik daar helemaal van genezen (lacht).»

HUMO En als je prinses-voor-één-nacht uit Belgistan zou moeten komen?

WAES « Eh... dat wordt al veel moeilijker. Bij Belgische schonen moet ik toch altijd denken aan vrouwen die je bij de bakker om de hoek ziet. Véronique De Kock is bloedmooi, maar op één of andere manier voel ik me niet echt tot haar aangetrokken. En Phaedra Hoste is technisch gezien volledig in orde, maar sex-appeal heeft ze niet. Maar als ik echt moet kiezen, ga ik voor Eva, de dochter van Phara de Aguirre. Tot haar voel ik me op een bijna mysterieuze wijze aangetrokken.»