De hoed valt niet ver van de boom: ‘Mijn dochter wil al sinds haar 4de op de set staan’

In mei pakte Disney+ uit met alle zes seizoenen van ‘Justified’, een heerlijke misdaadserie over een U.S. Marshal die als een moderne sheriff orde probeert te brengen in een stukje Amerika waar wetteloosheid heerst. Hopelijk hebt u de afgelopen maanden van het regenweer gebruikgemaakt om de volledige reeks uit te kijken, want begin september lanceert de streamingdienst ‘Justified: City Primeval’.

In die miniserie pikken de makers acht jaar na het einde van de originele reeks de draad weer op. Timothy Olyphant (55) – onlangs op Streamz ook nog te zien in ‘Full Circle’ – mag opnieuw de cowboyhoed van Raylan Givens opzetten.

– ‘Justified’ staat bekend als één van de weinige series met een perfect einde. Nooit getwijfeld of het wel een goed idee was om met een vervolg te komen?

TIMOTHY OLYPHANT «Neen (lacht). Let op, ik ben het eens met iedereen die zegt dat de finale van ‘Justified’ uitmuntend was. Maar ik heb zoveel plezier beleefd op die set dat ik toen al tijdens de laatste opnamedagen af en toe liet vallen dat ik zou willen meewerken aan een vervolg, op voorwaarde dat er een goed idee was. Ik ben erg trots op ‘City Primeval’, omdat de schrijvers erin geslaagd zijn iets nieuws te brengen zonder afbreuk te doen aan het origineel. Raylan loopt niet langer rond in Kentucky, maar in Detroit. En ook de cast is helemaal anders. Maar het gevoel komt wel helemaal overeen met dat van ‘Justified’. Ik weet dat de fans dat ook zullen vinden.»

– In ‘City Primeval’ is een belangrijke rol weggelegd voor de dochter van Raylan, die gespeeld wordt door jouw 20-jarige dochter. Hoe is dat zo gekomen?

OLYPHANT «Ze zou in de weken van de opnames toch de hele tijd bij mij thuis rondhangen, dus dacht ik: dan kan ik haar net zo goed een job geven (lacht). Nee, Vivian heeft altijd al willen acteren. Ik was zelf een stuk in de twintig voor ik wist dat ik acteur wilde worden, maar zij spreekt erover sinds haar 4de. Mijn vrouw en ik hebben er wel eerst lang over gepraat, want het was een risico. Stel je voor dat ze auditie had gedaan en ik haar dan had moeten zeggen dat ze niet goed genoeg was. Of dat de producers naar mij hadden moeten komen: ‘Euhm, Tim, knappe auditie, maar…’ (lacht) Maar het is goed uitgedraaid.»

– Ondertussen is ‘City Primeval’ in de Verenigde Staten al uitgezonden en erg goed ontvangen. Zet dat de deur open naar nog meer?

OLYPHANT «Ik heb deze ochtend nog een sms gestuurd naar één van de schrijvers. Hier, ik lees ’m even voor. ‘Wat een heerlijke serie. Het was geweldig om het opnieuw te doen. En ik hoop dat we nog meer mogen maken.’ Is dat een antwoord op je vraag?»

‘Justified: City Primeval’

Vanaf 6 september op Disney+