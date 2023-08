De hoogdagen van basketbalreus Magic Johnson: ‘Ik kwam 15 centimeter tekort’

Earvin ‘Magic’ Johnson: u vindt ’m bovenaan in lijstjes met de beste basketballers aller tijden, naast ­Michael Jordan, Kobe Bryant en ­LeBron James. Wie wil ontdekken of herontdekken waarom, kan bij Streamz terecht voor ‘Winning Time’, een geprezen HBO-drama­reeks over Magics hoogdagen bij de Los Angeles ­Lakers, van zijn eerste seizoen in 1979 tot zijn pensioen in 1991. Debuterend acteur Quincy Isaiah (27) heeft grote ­schoenen te vullen, figuurlijk maar ook letterlijk: ­Johnson heeft schoenmaat 48,5.

QUINCY ISAIAH «Magic is 15 centimeter groter dan ik, dus de makers moeten allerlei trucjes verzinnen om mij groter te doen lijken (­grinnikt).»

– Voor de leken: kun je Magic Johnson situeren in de NBA-geschiedenis?

ISAIAH «Hij was 20 toen hij in 1979 bij de Lakers kwam, naast de fenomenale ­Kareem Abdul-Jabbar. Het team had toen net een nieuwe eigenaar: zakenman ­Jerry Buss. Die stimuleerde de jongens om met meer flair te spelen. Zo begon het zogenaamde Showtime-tijdperk, waarin de Lakers de NBA domineerden met snel en entertainend basketbal.

»Het eerste seizoen van ‘­Winning Time’ volgde ­Johnsons debuutjaar bij de Lakers. Nu lanceert HBO het tweede seizoen, over de jaren 1980 tot 1984. De legendarische rivaliteit tussen Magic en Larry Bird komt ruimschoots aan bod.»

– Hoe heb je je voorbereid op de rol van Magic Johnson?

ISAIAH «Ik heb verschillende boeken van en over ’m gelezen, en talloze wedstrijden en interviews bekeken. Ik moest niet alleen leren praten zoals Magic, maar ook leren dribbelen, trainen en dunken zoals Magic. Mijn begeleider was Rick Fox, die in de jaren 90 nog voor de Lakers heeft ­gespeeld.»

– Johnson was zelf niet opgezet met de serie: ‘Je kunt het verhaal van de Lakers niet vertellen zonder de inbreng van de Lakers.’ En ook: ‘Kijk naar mijn documentaire ‘They Call Me Magic’ op Apple TV+ voor het échte verhaal.’

ISAIAH «Ik snap waarom hij dat zegt. Het moet raar zijn als vreemden je leven verfilmen. We beginnen en eindigen elke aflevering met een disclaimer: ‘Dit is een dramatisering.’ We vertrekken wel van de feiten, maar maken er vervolgens goede televisie van.»

– Heb je zelf al contact gehad met Johnson?

ISAIAH «Nee. Ik heb via via wel vernomen dat hij mij persoonlijk niets kwalijk neemt, hij begrijpt dat ik maar een acteur ben. Ik voel alleszins niets dan liefde en respect voor de man. Ik had twéé jaar lang tevergeefs audities gedaan en was al een loopbaan in het leger aan het overwegen toen HBO me boekte voor ‘Winning Time’. Ik heb mijn acteercarrière dus eigenlijk aan Magic Johnson te danken.»

‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty – seizoen 2’

Nu op Streamz