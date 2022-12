De ‘hot chef’ van ‘Emily in Paris’: ‘Ik heb twee jaar nodig gehad om te wennen aan de aandacht’

Dankzij ‘Fleabag’ leerde de wereld de hot priest kennen, ‘Emily in Paris’ leverde ons de hot chef op: Gabriel, de Parijse kok die Emily leert kennen bij het begin van de Netflix-hit – deze week komt het derde seizoen online – en met wie ze in een soort menage à trois belandt. De rol maakte van de Franse acteur Lucas Bravo (34) een sekssymbool, maar samen met het succes kwamen de vooroordelen, die de man eerst even wil rechtzetten.

LUCAS BRAVO «Sinds het eerste seizoen van ‘Emily in Paris’ kom ik steeds maar weer dezelfde foute geruchten tegen. Ten eerste is er het idee dat ik dankzij deze serie ‘binnen’ zou zijn – ik las onlangs zelfs nog dat ik één miljoen dollar waard zou zijn. Helaas (lacht). Het is niet omdat je een bijrol hebt in een Netflix-hit, dat je plotseling een huis in de heuvels rond Los Angeles kunt kopen en voor de rest van je leven op rozen zit. Ten tweede denken veel mensen dat ik geen acteur ben maar een fotomodel. Klopt ook niet: ooit, toen ik 16 was, hebben mijn ouders me wel ingeschreven bij een agentschap en ik heb één keer over de catwalk gelopen, maar dat wereldje was niets voor mij. Te koud, te hard.»

– Is het waar dat je op het moment dat je de rol van Gabriel kreeg echt aan het werk was als chef-kok?

BRAVO «Als souschef, ja. Maar het was niet mijn ambitie om een carrière in een restaurantkeuken op te bouwen. Het was eerder één van de vele jobs die ik heb gedaan terwijl ik wachtte op mijn doorbraak als acteur. De andere? De klassiekers, denk ik: assistent in een kledingzaak, barman, kelner, rekkenvuller in een supermarkt…»

– Hoe bizar is het dan dat je van de ene dag op de andere wereldberoemd bent geworden?

BRAVO «Al die aandacht was verwarrend. Ik heb twee jaar nodig gehad om eraan te wennen. Men zegt weleens dat het moment dat je bekend wordt ook het moment is dat je stopt met groeien als persoon, omdat je jezelf vanaf dan enkel ziet door de ogen van anderen. Ik kan dat wel begrijpen. Ergens ben ik blij dat het me pas na mijn 30ste is overkomen. Ik had tenminste genoeg vrienden van wie ik wist dat ze niet bij me waren om mijn roem.»

– ‘Emily in Paris’ heeft ook een hoop kritiek gekregen, vooral over alle clichés over de Fransen in de reeks, die bij het ontbijt wijn drinken of staan te roken aan de ingang van de fitness. Hoe stond jij daartegenover?

BRAVO «Darren (Star, bedenker van ‘Emily in Paris’, red.) heeft alles wat uitvergroot, maar in veel van die clichés zit op z’n minst een grond van waarheid. En de serie is niet bedoeld als een serieuze analyse van het leven in Parijs, het is pure fantasie, escapisme. Al die kritiek vond ik nogal grappig.»

– Ondertussen heb je dankzij de reeks ook een kans gekregen in Hollywood. Je bent te zien in de nieuwe romantische komedie ‘Ticket to Paradise’, naast Julia Roberts en George Clooney. Naar welke ster kijk je zelf het meest op?

BRAVO «Jeff Bridges. Omdat hij The Dude is. Ik heb letterlijk een pop van dat personage, helemaal gekleed zoals in ‘The Big Lebowski’ en inclusief accessoires zoals een klein leren zakje waar je een bowlingbal in kunt stoppen. Het is het duurste dat ik ooit gekocht heb en het is het coolste dat ik thuis heb staan. It really ties the room together (lacht).»

‘Emily in Paris – seizoen 3'

Vanaf 21 december op Netflix