‘De Ideale Wereld’-sketch schopt het tot Zuid-Amerika

Vorige week dook een sketch van ‘De Ideale Wereld’ plots op aan de andere kant van de wereld. De video over ouders die terug naar het werk moeten na de lockdown verscheen - volledig uitgerust met Spaanse ondertiteling - op Infobae, een grote Zuid-Amerikaanse nieuwssite. De vernuftige humor en satire van het Canvas-programma valt in ons land natuurlijk al langer in de smaak. Wat is uw favoriete DIW-sketch aller tijden? Laat het ons onder de video weten voor een Denderende DIW-top 10!

Vertel ons uw favoriete sketch van ‘De Ideale Wereld’. Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: