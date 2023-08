De kassa voor ‘Barbie’ rinkelt luid, maar wie wordt daar beter van? ‘Het is zorgelijk dat alle aandacht naar twee films gaat’

De ‘Barbie-’trein dendert door. Inmiddels bracht de film wereldwijd al een miljard dollar op. Wie profiteert van zo’n titanische omzet en kleven er ook nadelen aan zo’n bioscoopsucces? Wij duiken in de wondere wereld van filmopbrengsten.

De verkoop van roze jurkjes explodeert en de poppen van speelgoedmerk Mattel zijn niet aan te slepen. Maar de rage heeft ook meer onverwachte uitwerkingen. Sociale media staan ineens vol met verhalen van vrouwen die na het zien van ‘Barbie’ hun partner de deur wijzen. Dit betreft niet alleen een onschuldige komedie, maar ook een film die genderpolitieke discussies uitlokt. Mannen die na afloop klagen over de feministische boodschap zijn gewaarschuwd.

De culturele impact van ‘Barbie’ is niet te onderschatten, zoveel is duidelijk. Maar hoe zit het met de harde cijfers? De kaskraker passeerde recent de magische één miljard dollar-grens (ruim 908 miljoen euro) en schaart zich daarmee in een rijtje met blockbusters als de slotdelen van ‘The Lord of the Rings’ en ‘Harry Potter’. Ook in België rinkelen de kassa’s oorverdovend.

Voor het maken van Barbie werd een slordige 145 miljoen dollar uitgetrokken. Hoofdrolspelers Margot Robbie (als de titelheldin) en Ryan Gosling (als vriendje Ken) streken daar ieder 12,5 miljoen dollar van op. Dat is een sloot geld, maar nog een schijntje vergeleken bij de salarisstrookjes van andere collega’s aan de bovenkant van de Hollywoodladder. Tom Cruise mocht bijvoorbeeld voor ‘Top Gun: Maveric’ liefst 100 miljoen in eigen zak steken.

Distributeur Warner Bros. spendeerde voor ‘Barbie’ vervolgens nog eens 150 miljoen dollar aan publiciteit en dat bleek gezien het monstersucces geen loze investering. Interessanter is wat er met het uiteindelijk verdiende geld gebeurt.

Risico

Over elke titel worden aan de voorkant nieuwe (en vaak niet openbare) afspraken gemaakt, maar in algemene zin gaan bioscopen er met ongeveer de helft van de omzet vandoor. Te veel, vinden veel makers en distributeurs; deze constructie is al jarenlang onderwerp van discussie.

De andere helft van de winst gaat naar de distributeur en de producenten (waaronder actrice Margot Robbie en poppenfabrikant Mattel). ‘In het geval van Barbie pakte dat goed uit voor Warner Bros., maar je moet het risico dat zij nemen niet onderschatten’, legt Hein van Joolen van het Nederlandse distributiebedrijf Gusto Entertainment uit.

Hij wijst op het feit dat Warner dit jaar ook een bak geld uitgaf aan ‘The Flash’. Het totale budget inclusief publiciteitskosten voor die superheldenfilm wordt geschat op 330 miljoen dollar, maar de blockbuster bracht ‘nog geen’ 270 miljoen in het laatje. ‘Warner staat dankzij Barbie heus in de plus, maar het gat van ‘The Flash’ moet worden gevuld.’

‘Barbenheimer’

‘Barbie’ is niet de enige klapper van dit moment. Ook ‘Oppenheimer’, van ‘Inception’-regisseur Christopher Nolan over de uitvinder van de atoombom, scoort de pannen van het dak. Het leverde online al de modekreet ‘Barbenheimer’ op. Dat heeft vooralsnog niet als effect dat bezoekers de smaak te pakken hebben en ook voor andere films een kaartje kopen. ‘Mission: Impossible’, ‘Indiana Jones’ en ‘The Little Mermaid’ - allemaal peperdure producties die momenteel nog draaien - doen aanzienlijk minder goede zaken.

Van Joolen: ‘Iedereen is in hallelujah-stemming om het fenomeen Barbenheimer, maar mensen gaan vooral naar die twee specifieke films. Andere titels lijden daaronder, ook omdat veel grote bioscopen de meeste zalen voor ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’ inruimen. Dat vind ik best zorgelijk. Als alleen de grote hits de ruimte krijgen, betekent dat een verschraling van de markt. Zo gezond voor de filmindustrie is dit niet. Je wilt toch voldoende variatie in de bioscoop? Maar het begin is er. Na corona was het bezoek ingestort en nu springen we dankzij ‘Barbenheimer’ uit dat dal.’

