De keuze van Kids With Buns, indieduo op Pukkelpop

1 De zomer van

Donderdag 17 augustus, 10.00, Radio 1

In ‘De zomer van’ kiezen gasten een thema waarrond ze liedjes verzamelen en verhalen vertellen. Voor onze aflevering kozen we voor ‘tienerpijn’ – daarover gaat onze komende plaat. Volwassenen vergeten weleens hoe turbulent en vormend de puberteit is. De soundtrack van onze tienerjaren: Dodie en – gênant! – Bring Me The Horizon.

2 Beef

Nu op Netflix

Een simpel auto-incident tussen een man en een vrouw loopt compleet uit de hand omdat de twee volslagen onbekenden al hun opgekropte woede op elkaar afreageren. ‘Beef’ geeft een eerlijke blik op boosheid en de schaamte die daar onvermijdelijk op volgt, en is één van de beste series van het jaar.

3 Heartstopper

Nu op Netflix

Twee tienerjongens worden verliefd op elkaar. De één is open over zijn seksualiteit, de ander moet nog uit de kast komen. Dat levert een melige maar mooie serie op die queerness op een authentieke manier in beeld brengt, met in de soundtrack lgbtq+-artiesten als Orla Gartland. Seizoen twee is net uit!