De kiezelharde docu ‘Over Grenzen’ op Amazon Prime duikt in de ondergrondse laboratoria en martelkamers van de Antwerpse en Rotterdamse drugswereld

Welkom in het gebied tussen Antwerpen en Rotterdam. U dacht misschien van doen te hebben met de overgang tussen twee grote steden, met daartussen een grens en het gemoedelijke Noord-Brabant. Nou, niks daarvan. Wie een cirkel trekt op de landkaart, met Rotterdam als noordelijke punt en Antwerpen als zuidelijke punt, die laat precies zien wat er gaande is: een wildwest, een vrijplaats voor de drugsmaffia. Beide wereldhavens zijn totaal in de ban van drugssmokkel en van boven- of onderwereld is geen sprake meer. De misdaad heeft alle lagen van de samenleving al lang en breed totaal gecorrumpeerd.

Dit is de kiezelharde, ontluisterende conclusie van de docureeks Over Grenzen, een original van Amazon Prime. Deze Nederlands-Belgische coproductie is zeer ambitieus, en bestrijkt in vier afleveringen minstens even zoveel continenten, zónder daarbij de focus te verliezen: het oog van de orkaan van de wereldwijde drugshandel wordt gevormd door die cirkel tussen Antwerpen en Rotterdam.

De serie, met afleveringen van 45 minuut elk, zijn goed opgezet en lekker vet gemonteerd. Goede talking heads – meestal misdaadjournalisten of ordebewakers – worden afgewisseld met dronebeelden, of verborgen cameramateriaal. Zo kruipen we letterlijk op de achterbank van een gewapend lid van een Zuid-Amerikaans kartel. Aflevering een draait om cocaïne, aflevering twee om crystal meth. Als u dacht dat die laatste drug alleen iets was voor Amerikanen of uit de wereld van Breaking Bad, dan bent u eraan voor de moeite. De grensstreek tussen Nederland en Vlaanderen is een groot speelveld met deze synthetische drug als inzet. Tunnels, ondergrondse laboratoria compleet met martelkamers voor de concurrentie...het houdt niet op. Het is verbijsterend, wat allemaal aan het licht komt.

De serie heet natuurlijk niet voor niks Over Grenzen. Zo gaan de makers kijken in Australië, Amerika en Zuid-Amerika. Overal klinkt het drugsgospel hetzelfde: minstens de helft van elke batch is bestemd voor Nederland of België. De serie laat ook zien hoe hard de toename in geweld is, en hoe groot de olievlek die ontstaat. Elk jaar wordt de inzet hoger, met uitzinnige winnaars en ontheemde verliezers. Een piramidespel dat nooit eindigt.

Aflevering drie en vier duiken in de ‘bovenwereld’, en in de vraag ‘kunnen we iets doen?’. Daar komt niet echt een antwoord op. De ordebewakers zitten met de handen in het haar. Legaliseren? Daar heeft Marco Vancoillie wel iets over te zeggen. Hij is een van de hoogst geplaatste drugsbestrijders van de Belgische federale politie. ‘Als je vandaag drugs legaliseert, en de Bijbel verbiedt, dan gaat de maffia gewoon de Bijbel verkopen’. Met andere woorden: we hebben de deuren opengezet naar een soort misdadiger dat nergens voor terugdeinst en in alles wat illegaal is koopwaar zal zien.

Over Grenzen is een knock-out, een zeer geslaagde onderneming. Is er dan geen kritiek? Nu ja, de serie wil soms wat te snel en te gelikt door de bocht. Zo vond ik de gedramatiseerde scenes met priester Antoine Bodar er wat over. Ik snapte ook zonder die toneelstukjes wel de link tussen de Katholieke facade van drugsdorpjes en wat er echt gaande is. Maar dat is muggenziften. Over Grenzen toont dat we in de Lage Landen nooit meer kunnen zeggen over drugsuitwassen: ‘dat zijn Zuid-Amerikaanse toestanden’. Het probleem ligt híer, en niet zo’n klein beetje ook.