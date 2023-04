De kijkcijfers: ‘De mol’ duikt onder het miljoen, Eddy Planckaert en het Ronde-peloton profiteren

Iedereen moet net zoals Wout Van Aert natuurlijk just niks, maar op zondagnamiddag naar de Ronde kijken, lijkt in Vlaanderen toch een halve verplichting. De triomftocht van Tadej Pagacar lokte bijna 1,4 miljoen kijkers, waarmee de Ronde van 2023 de drukst bekeken editie was van de voorbije jaren: vorig jaar had de koers 1.190.545 kijkers, in 2021 1.300.502. Bij de vrouwen is de vooruitgang nog straffer: meer dan een miljoen mensen zagen Lotte Kopecky winnen, een pak meer dan de 764.268 mensen die vorig jaar naar de Ronde voor vrouwen keken.

‘De mol’ zakte voor het eerst dit seizoen onder het miljoen en moest eveneens voor het eerst ‘Chateau Planckaert’ laten voorgaan. Als je uitgesteld kijken meetelt, liggen de machtsverhoudingen wel anders: na zeven dagen zit ‘De mol’ tegen het anderhalf miljoen aan, terwijl de Planckaerts rond de 1.250.000 blijven hangen.

‘Liefde voor muziek’ begon uitstekend met ruim 584.000 kijkers - ‘Verliefd, verloofd, getrouwd in 24u’ haalde op dinsdagavond niet eens de helft -, ‘Blind gekocht’ kwam uit op 375.000 kijkers, Jeroom en co. startten hun reis in ‘Boris' voor 287.000 kijkers en spelprogramma ‘Wie zoekt die wint’ (VTM) had op zaterdagavond 323.876 kijkers.

De top 25 van best bekeken programma’s Week van vrijdag 31 maart tot en met woensdag 5 april. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld) 1 Ronde van Vlaanderen heren (Eén) 1.370.293‏ 2 The masked singer (VTM) 1.078.378‏ 3 Ronde van Vlaanderen dames (Eén) 1.030.099‏ 4 Château Planckaert (Eén) 1.012.758‏ 5 Thuis (Eén) 984.378‏ 6 Het Journaal (19u) (Eén) 980.188 7 De mol (Play 4) 932.225‏ 8 Switch (Eén) 869.239 9 Eén jaar gratis (Eén) 770.000‏ 10 Sportweekend (Eén) 760.138‏ 11 Een jaar op zee (Eén) 724.597‏ 12 Iedereen beroemd (Eén) 709.521‏ 13 Het nieuws (19u) (VTM) 655.103‏ 14 Blokken (Eén) 584.699‏ 15 Liefde voor muziek (VTM) 584.491‏ 16 Familie (VTM) 546.439‏ 17 Arcadia (Eén) 546.370‏ 18 Geubels en de Hollanders (Eén) 503.676‏ 19 Boer zkt vrouw (VTM) 499.976‏ 20 FC De Kampioenen (Eén) 498.410‏ 21 Het journaal (13u) (Eén) 494.964 22 Pano (Eén) 491.635‏ 23 Comedy Toppers (VTM) 430.409‏ 24 Onder de radar (Eén) 427.151‏ 25 Dertigers (Eén) 426.230

