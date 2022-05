De kont van Mel Gibson, exploderende ratten en zowaar een verrassende ‘Star Wars’: deze films mag u niet missen

‘In the Fade’ ★★★★☆

CANVAS, VRIJDAG 13 MEI, 21.20

Sinds zijn gloriedagen, met arthousesensatie ‘Gegen die Wand’, is de Duits-Turkse regisseur Fatih Akin toch wat van zijn pluimen verloren, met enkele films die tussen de voegen verdwenen (iemand ‘Tschick’ gezien?). ‘In the Fade’, winnaar van de prijs voor beste actrice op het Filmfestival van Cannes, is dan ook een terugkeer naar de vorm van weleer. Diane Kruger speelt een vrouw wier man en zoon sterven bij een neonazistische bomaanslag in een Turkse wijk. Haar verdriet slaat na een tijdje om in woede en ze zint op wraak. De plot voelt vertrouwd aan – zelfs Jan Verheyen deed iets soortgelijks met ‘Het vonnis’, zij het dan met minder nuance en meer populisme. Akin geeft Kruger echter een stevig onderbouwd personage om te spelen, en holy moly, wat geeft ze er een lap op! De actrice – zeer uitzonderlijk aan het werk in haar moedertaal – levert een doorleefde, memorabele vertolking af, vol schakeringen. (dvd)

‘Lethal Weapon’ ★★★½☆

PLAY6, VRIJDAG 13 MEI, 20.35

Het eerste deel van de franchise, waarin Mel Gibson en Danny Glover aan elkaar gekoppeld worden en een bende drugdealers op het spoor komen. Wie zich de film herinnert als een actiekomedie, komt bedrogen uit: dit is best bloederig, met enkele stevige folterscènes. En de kont van Mel Gibson. Dat ook.

‘Nocturnal Animals’ ★★★★☆

VTM 4, VRIJDAG 13 MEI, 22.20

De tweede film van modeontwerper Tom Ford (na het eveneens uitstekende ‘A Single Man’) is een intrigerende thriller, waarin Amy Adams het boek leest dat haar ex (Jake Gyllenhaal) heeft geschreven: een zweterige neo-noir, doordrongen van existentiële wanhoop. Blijft achteraf nog een tijdje in je kleren zitten.

‘Zootropolis’ ★★★½☆

VTM 3, ZATERDAG 14 MEI, 18.35

Onderhoudende animatiefilm over een moedig konijn dat het wil maken als politieagent in de grote stad, en daarvoor samenwerkt met een sluwe vos annex meesteroplichter. Misschien wat te voorspelbaar om een echte Disney-grand cru te zijn, maar vaak bijzonder grappig, sympathiek en ontwapenend.

‘Star Wars: the Last Jedi’ ★★★★☆

VTM 2, ZATERDAG 14 MEI, 20.35

Misnoegde fans eisten dat deze film uit het ‘Star Wars’-canon geschrapt werd, vooral omdat Rian Johnson de euvele moed had gehad om iets onverwachts te doen met de franchise – hoe durft hij! Onze mening: deze ‘Star Wars’ is écht verrassend, en is de beste na ‘Empire.

‘Mulholland Drive’ ★★★★☆

CANVAS, ZATERDAG 14 MEI, 22.15

Eerst bedoeld als pilootaflevering voor een nieuwe tv-serie, maar omdat de zender het niet snapte, herwerkte David Lynch alles tot een op zichzelf staande film. Bizarre, fascinerende trip in de geest van een jonge aspirant-actrice (doorbraakrol van Naomi Watts), die te maken krijgt met de andere zijde van Hollywood.

‘Wanted’ ★★★☆☆

VTM 2, ZATERDAG 14 MEI, 23.20

Exploderende ratten, een auto die een rijdende trein binnen knalt, kogels die in volle vlucht met elkaar botsen… De wetten van de fysica worden met een korreltje zout genomen in ‘Wanted’, een compleet krankzinnig, maar heerlijk entertainende actiefilm met James McAvoy en Angelina Jolie.

‘This is Spinal Tap’ ★★★★☆

BBC 2, ZATERDAG 14 MEI, 23.40

Legendarische mockumentary van Rob Reiner over een Britse metal band die op tournee gaat in de VS. Een scherpe, maar tegelijk ook liefdevolle satire over het narcisme en de leegheid van de muziekindustrie. De klassieke oneliners zijn niet te tellen, maar ‘these go to eleven’ blijft een topper.

‘Never Say Never Again’ ★★★☆☆

VTM 4, ZONDAG 15 MEI, 20.35

In volle Roger Moore-periode, keerde Sean Connery nog een keer terug als James Bond voor een aflevering die volledig buiten het canon valt. Een genietbare remake van ‘Thunderball’ (het enige verhaal waarvan de rechten vrij waren), met Klaus Maria Brandauer als slechterik en een jonge Kim Basinger als Bondgirl.

‘Captain Phillips’ ★★★★☆

VTM 3, MAANDAG 16 MEI, 20.35

Waargebeurd thriller-drama van Paul Greengrass, met Tom Hanks als kapitein van een containerschip dat gekaapt wordt door Somalische piraten. Gedraaid met de typische authenticiteit van Greengrass – volgens ons wist hij zelfs wat de Somali’s gegeten hadden – en geschraagd door één van Hanks’ allerbeste prestaties.

‘The Graduate’ ★★★★½

BBC 2, DINSDAG 17 MEI, 0.15

Een jonge Dustin Hoffman werd plots een superster dankzij zijn rol als Benjamin Braddock, een onzekere student die een affaire begint met de moeder van een schoolvriendin (Anne Bancroft). Hilarische én schrijnende tragikomedie, met legendarische muziek van Simon & Garfunkel.