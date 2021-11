De Koreaanse orde is hersteld: Dit zijn nu de tien populairste titels op Netflix

De schoolvakantie heeft er voor gezorgd dat iedereen die ‘Squid Game' nog niet had gezien de schade heeft ingehaald.

Vorige week was de Koreaanse serie al weggezakt naar nummer drie, nu prijkt ze plotseling weer bovenaan en heeft ze de nummers één en twee - ‘You' en ‘Dynasty' - opnieuw voorbijgestoken. Een groot deel van de voorbije dagen stond er wel nog een andere titel op één: ‘Army of Thieves’, de nieuwe - en erg matige - ‘Army of the Dead’-prequel, die in het begin van de herfstvakantie druk werd bekeken en op plek drie eindigt.

Ook nieuw in de lijst: de western ‘The harder they fall’, met onder meer Idris Elba in de hoofdrol, en de historische serie ‘Downton Abbey’, die op 1 november op Netflix is verschenen. Nieuw is in dat tweede geval natuurlijk relatief, want de eerste aflevering van het Britse kostuumdrama dateert al van het najaar van 2010. Maar net als ‘The Office US’ blijft ‘Downton Abbey’ duidelijk populair.

De Netflix-top 10 van vrijdag 5 november

1 ‘Squid Game’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

2 ‘You’ - seizoen 3 (lees hier onze ★★★1/2☆recensie)

3 ‘Army of Thieves (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

4 ‘Dynasty' - seizoen 4

5 ‘Locke & Key’ - seizoen 2

6 ‘The harder they fall’

7 ‘Maid’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

8 ‘Downton Abbey’

9 ‘Paw Patrol’

10 ‘The Office US’