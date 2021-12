‘De kraak’ op Streamz is geschreven voor mensen die een laptop niet van een Fiat Panda kunnen onderscheiden

Vreemd is dat: toen ‘De kraak’ dit voorjaar in Duitsland gedubd werd uitgezonden als ‘The Bank Hacker’, lag de reeks bij VTM al twee jaar onuitgezonden in het rek. Nu hoeft zulke internationale erkenning anderzijds ook niet meteen een waarmerk van deugdelijkheid te zijn. Ik zou dan iets kunnen stellen over de stilstaande fase die de Duitse krimi van oudsher pleegt te zijn, en erop wijzen hoelang pakweg ‘Derrick’ wel niet ongehinderd in aanmerking kwam voor uitzending - vooral voor een serie waarvan de hoofdacteur dan ook nog een SS-verleden had. Ik wil echter ook niet naarder doen dan nodig. Daarbij, Duitsland is ook niet zo ver weg. Zo is al meermaals gebleken. Ooit hoop ik de oorlog onbesproken te laten in ongerelateerde recensies als deze. Misschien volgend jaar.

Sta me toe, na bovenstaande omweg, alsnog met de deur in huis te vallen, daarbij de kans evenwel niet onbenut latend om éérst onder luid gebonk iets als ‘Aufmachen!’ te bulderen: ik heb meermaals plezier beleefd aan ‘De kraak’, al was zulk vermaak meestentijds schatplichtig aan de vertolking van Gene Bervoets, die hier invulling geeft aan het personage van Alidor Van Praet: het soort gentleman thief dat, weer of geen weer, nooit de deur uitstapt zonder lange regenjas, en zich in de omgang vrijwel voortdurend bedient van een monkellachje dat het beheerste je m’en foutisme van de meestercrimineel uitdraagt. Ook lijkt hij bedreven te zijn in vermommingen, wat de lol natuurlijk alleen maar ten goede komt. Personages als Alidor komen je kortom weleens vaker aanwaaien, maar zolang iedereen daarover in het reine verkeert, hoeft er geen man overboord te zijn. Aanvankelijk was ik niet zeker of ‘De kraak’ nu trachtte te dollen met de kenmerken van de heist fiction, of er gewoon met graagte op intekende. Na enkele afleveringen vermoedde ik alsnog het tweede, want voor het alternatief voegde het al bij al te weinig toe aan het eigen genre.

Alles welbeschouwd draait ‘De kraak’ rond computergek Jeremy (Tijmen Govaerts), die als jonkie ingelijfd wordt door de ietwat koldereske dievenbende van Alidor. Jeremy heet een begenadigd hacker te zijn, wat zich vooral in de eerste afleveringen herhaaldelijk laat blijken middels scènes waarin de lijnen computercode in zwart-wit over je scherm flitsen. Meestal zijn zulke scènes bedoeld om een soort modern-magisch sfeertje op te roepen waarin alles zomaar mogelijkheid wordt, zodat je kijkers hopelijk ook zo min mogelijk vragen stellen als vervolgens een elektrische wagen gekaapt wordt met behulp van weinig meer dan een gsm, en later zelfs de Miss België-verkiezing te hacken blijkt. Goed mogelijk dat Jeremy zelfs kan inloggen op de lippen van Veronique De Kock, maar haar minieme gastrol in ‘De kraak’ ten spijt kwamen we dàt dan weer niet te weten. Reeksen als dit zijn doorgaans nog vermakelijker als je een laptop met moeite kunt onderscheiden van een Fiat Panda, denk ik. Nu ja, ‘De kraak’ rekent ook scenarieel wel vaker op je goedgelovigheid. Soms mag dat.

Mijn kop eraf als de Duitsers geen fraai woord hebben voor ‘goedgelovigheid’.