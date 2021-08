De Kreuners doen kreunen: ‘Geweldige ambras met de roadies van U2’

‘Liefde voor muziek’ heeft er een broertje bij. In ‘The Best Of’ stelt VTM een top 5 samen met de Meest Geliefde Nummers van een handvol vaderlandse iconen – Raymond van het Groenewoud, De Mens, Axelle Red, Urbanus, Natalia, Gorki en, welja, Dimitri Vegas & Like Mike – die in de AB vergast worden op een privéconcert. Zo hoort u in aflevering één het kruim van het oeuvre van De Kreuners in de bontgekleurde jasjes van André Hazes Jr., Guy Swinnen, Mauro Pawlowski, Equal Idiots en Bart Peeters.

WALTER GROOTAERS «We waren zeer aangenaam verrast. Wij wisten van niks, hè, zelfs niet welke nummers er gekozen waren.»

HUMO Wat was voor jou de grootste verrassing?

GROOTAERS «Ik schrok telkens van het niveau van de arrangementen. André Hazes zong voor een orkest, Bart Peeters gebruikte zijn folky zigeunerstijl en Mauro was Mauro. Maar héél straf vond ik Guy Swinnen met ‘Layla’, in een meer dan aanvaardbare Engelse vertaling. Dat is natuurlijk één van mijn favoriete Kreuners-nummers: ik heb dat destijds geschreven voor mijn dochter én het is muzikaal heel straf.»

HUMO Kan zo’n Guy Swinnen jouw technische bereik zomaar aan?

GROOTAERS (lacht) «Ze zeggen vaak: ‘De Walter kan niet zingen.’ Maar vraag het aan elke producer met wie ik ooit heb gewerkt: ik kan dat wél. Als je mij vergelijkt met Helmut Lotti, dan klink ik als een verkouden kikker, ja. Maar vergelijk mij met Arno – de fantástische Arno – en ik ben een nachtegaal.»

HUMO In ‘The Best Of’ wordt ook melding gemaakt van die keer dat jullie het voorprogramma van U2 verzorgden.

GROOTAERS «Ha, dat was in de Beursschouwburg in Brussel: de allereerste keer dat U2 naar België kwam, zo rond 1980. Niemand kende die mannen – hun eerste plaat was net uit – en we kregen de vraag van Herman Schueremans of we niet ‘samen met een opkomend Iers groepje’ wilden spelen. Wij zagen dat eerst niet zitten, maar Herman drong aan: hij was niet zo zeker van U2, en door onze naam aan de affiche toe te voegen hoopte hij de kaartverkoop te stimuleren (lacht).

»Ik herinner me nog dat we Bono en The Edge tegenkwamen in de gang: ‘Hi, we’re the support act,’ zeiden we, ‘You too?’ Geen reactie, geen humor (lacht). Echte droogstoppels waren het. En je zag toen al dat er een gigantische geldmachine achter zat. (Mijmerend) We hebben nog geweldige ambras gemaakt met hun roadies. Zij hadden de mengtafel afgeplakt, waardoor wij op hún geluidssetting moesten spelen. Toen U2 ging eten, heeft onze geluidsmixer de plakband verwijderd en het geluid opnieuw ingesteld. Zij waren zo kwaad dat ze, toen ik begon te zingen, mijn monitor uitzetten: ik hoorde geen noot van wat ik zong. Ik gebaarde dat de monitor aan moest, waarop hun geluidsmixer traag met zijn hoofd schudde. Ik ben mijn microfoonstatief gaan halen om op zijn bakkes te slaan (lacht). Ik liep op hem af en duwde hem weg, terwijl ónze roadies snel achter het paneel glipten. Tja, zo ging dat.»

HUMO Klopt het dat jij tijdens ‘Ik wil je’ ooit eens door het podium bent gezakt?

GROOTAERS «Ja, ik sprong omhoog bij het laatste akkoord en zakte tot mijn middel door de planken. Dat was de schuld van de planken, want ik was toen nog een schriel ventje van 65 kilo. En de rest van de mannen maar lachen! Bij het eerste bisnummer zijn de roadies mij komen helpen, en heb ik de set afgemaakt met benen die nat waren van het bloed.

»Maar de állerbeste Kreuners-anekdote blijft toch toen Ben Crabbé tijdens onze ereronde in het Sportpaleis van de catwalk werd gegraaid door de security, omdat ze dachten dat hij een losgeslagen fan was (lacht luid). We hadden hem kunnen helpen, maar we lagen plat van het lachen. Ben ook: hij kwam gierend terug het podium op. Ja, dat was écht onze best of.»

The Best Of

VTM, dinsdag 31 augustus, 20.35