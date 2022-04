De kroniek van een aangekondigde clusterfuck, Lukaku in de Champions League en keuvelen over de Ronde: wat u vanavond niet mag missen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off’

Tony Hawk, misschien wel de meest invloedrijke skateboarder aller tijden, blaast volgende maand 54 kaarsjes uit, al zou je dat op basis van deze nieuwe HBO-documentaire niet zeggen. Naast korzelige sepiafilmpjes van een piepjonge skatende Hawk in zijn home town San Diego, zien we hoe ‘The Birdman’ ook vandaag nog allerlei halsbrekende toeren uithaalt.

Nu te zien op Streamz

‘Chernobyl: The New Evidence’

Wat ging er mis in de aanloop naar de explosie van de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986? De makers van deze tweedelige Britse documentaire pluisden honderden vrijgegeven KGB-bestanden uit en wat blijkt? De KGB, de gevreesde geheime dienst van de Sovjet-Unie, maakte zich al zorgen over de veiligheid van de fabriek toen deze werd gebouwd. Een kroniek van een aangekondigde clusterfuck.

Om 20.35 op Canvas

‘UEFA Champions League : Chelsea - Real Madrid’

In de Premier League kreeg Chelsea afgelopen weekend het bescheiden Brentford over de vloer. De promovendus liet de regerende ‘Champions of Europe’ alle hoeken van het eigen Stamford Bridge zien: 1-4 was het zware verdict. Rechten Romelu Lukaku en co vanavond de rug tegen Real Madrid in deze heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League?

Om 20.35 op VTM 2

‘Extra Time koers’

De beestachtige demarrage van Tadej Pogačar op de Oude Kwaremont, de machtige sprint van Mathieu van der Poel en de historische overwinning van Lotty Kopecky bij de vrouwen: er valt veel na te praten over de Ronde van Vlaanderen in ‘Extra Time koers’. De gasten bij Ruben Van Gucht zijn Dirk De Wolf, Johan Museeuw, Greg Van Avermaet en Ine Beyen.

Om 21.25 op Canvas

Billie Holiday in 'De uitgesproken stem van Billie Holiday' Beeld TMDb

‘De uitgesproken stem van Billie Holiday’

In 1939 zingt jazzlegende Billie Holiday (1915-1959) voor het eerst in het New Yorkse Café Society het nummer ‘Strange Fruit’, een striemende, voor die tijd gedurfde aanklacht tegen racisme. Het maakt haar beroemd, maar ook berucht bij de FBI, die haar nooit meer uit het oog verliest en ervoor zorgt dat ze wegens drugsgebruik voor één jaar de gevangenis in moet. Deze documentaire schetst met prachtige ingekleurde archiefbeelden een stemmig portret van ‘Lady Day’, én laat ook zien hoe het was om als zwarte vrouw te leven in een gesegregeerde maatschappij.

Om 23.20 op NPO 2

