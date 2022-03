De kunst van geld verdienen, binnen en buiten de boeken, en meer profijtelijke televisietips voor vanavond

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Andermans zaken’

In ‘Andermans zaken’ is Kamal Kharmach meer ondernemer dan komiek, als hij al niet heelhuids docent bedrijfseconomie is, en in die hoedanigheid voor een klas ijverige studenten staat die vooralsnog onder afstandsonderwijs uitkomen. In de laatste aflevering van dit seizoen gaat de boekhouder uit Borgerhout op bezoek bij Mivan, een bouwbedrijf waarvan de zoon plots de schoenen van de overleden vader moest vullen en die druk wordt hem bijna teveel.

Om 20.45 op Eén

‘Yorkshire Ripper: The Secret Murders’

Over de Britse seriemoordenaar Peter Sutcliffe, alias The Yorkshire Ripper, die in de jaren 70 minstens dertien vrouwen heeft vermoord in en rond de Engelse stad Leeds, zijn al veel documentaires en series gemaakt. De nieuwe tweedelige documentaire ‘The Secret Murders’ probeert alsnog een nieuwe kijk op de zaak te brengen, door te focussen op de vele fouten die gemaakt zijn tijdens het onderzoek. Omdat de moordenaar zijn slachtoffers vooral leek te zoeken onder de prostituees van Leeds en Bradford, was de Britse politie niet geneigd om de grote middelen in te zetten, waardoor Sutcliffe veel langer zijn gang kon gaan dan nodig. Meer zelfs: twee mannen zaten decennialang onschuldig in de cel voor die moorden.

Om 23.20 op Canvas

‘FC United City Pirates’

Beeld © VRT

In ‘FC United’ werd enkele maanden geleden aan de hand van getuigenissen van onder anderen Romelu Lukaku en Cyriel Dessers getoond hoe het Belgische voetbal lijdt onder het monster dat racisme heet. Voor de tweede reeks van het programma hebben de makers hun tenten opgeslagen bij de Antwerpse City Pirates een club die het probleem op kleinere schaal probeert aan te pakken.Vanavond volgt de reeks voor de laatste keer de beloften, allemaal 18-jarige talenten die in moeilijke omstandigheden opgroeien en van een toekomst in het voetbal dromen.

Om 21.20 op Canvas

‘Safe House’

Safe House’, de eerste Hollywoodfilm van ‘Snabba Cash’-regisseur Daniel Espinosa, komt als geroepen: een onvervalste, luidruchtige, lekker kinetische, door maag en lever dreunende hitech-thriller waarvoor u uw hersens totaal niet nodig hebt – een emmer popcorn en een gezonde lust naar actie volstaan. Ryan Reynolds vertolkt Matt, een CIA-groentje dat in Kaapstad in zijn eentje een zogeheten safe house bemant. Helaas voor Matt (maar gelukkig voor ons) wordt de vervelende routine doorbroken door een onverwachte logé: Tobin Frost (Denzel Washington)

Om 20.35 op VTM 3

‘Ex-gangster’

‘Spijt? Nee. Het zou hypocriet zijn om te zeggen dat ik spijt had van die overvallen. Ik ben er zelfs trots op. Maar die ontvoering van Anthony De Clerck, dat was een uitschuiver. Daar schaam ik me voor.’ Danny Vanhamel, Limburgse topcrimineel in de jaren 80, blikt terug op zijn leven in de televisiereeks ‘Ex-gangster’. ‘Onze grootste vergissing was dat we te veel met de kleine Anthony inzaten. Daardoor zijn we fouten beginnen te maken.’

Om 21.25 op Play5

‘The Nice Guys’

Ryan Gosling en Russell Crowe vormen een onweerstaanbaar duo als klungelige privédetectives die de dood van een pornoactrice onderzoeken in het L.A. van de jaren 70. Het script van Shane Black is scherp en Angourie Rice (‘Mare of Easttown’) heeft een hilarische bijrol als Goslings dochter.

Op 20.35 op VTM 4