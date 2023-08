‘De laatste dag’ op VRT MAX: een van de slechtste eerste afleveringen uit de recente tv-geschiedenis

Ook voor wie niet bij Humo in dienst is, kan het er op kantoor vaak grappig aan toegaan. Niet toevallig is de werkplek een geliefkoosd decor voor komedies op tv, en VRT MAX probeert nu met ‘De laatste dag’ zijn voet te zetten naast pakweg ‘The Office’ of ‘Het Eiland’. Jammer genoeg loopt de poging zo faliekant af dat er zich eerder een ontslag dan een promotie opdringt.

Al zes jaar werkt Lucie (Elisabeth Lucie Baeten, die ook mee aan het scenario schreef) bij de regionale zender RegioTV en al even lang wordt ze door haar collega’s en CEO Bart (Sven De Ridder) behandeld als lucht. Wanneer ze ook de job van nieuwe hoofdredacteur aan haar neus voorbij ziet gaan, is de maat vol: ze gaat ontslag nemen. ‘Vandaag is mijn laatste dag’, zegt ze in de lift tegen Sara, een schermgezicht dat net bij RegioTV begint. ‘O nee, je laatste dag op aarde?’, antwoordt die geschokt. Het is de start van een lange reeks vermoeiende grappen, die zo goed als allemaal hun doel missen.

Het moet gezegd: ‘De laatste dag’ is bezwaard met een van de slechtste eerste afleveringen die ik in de recente tv-geschiedenis zag, en dat komt van iemand die nog steeds moet bekomen van hoe ‘GR5’ ooit begon met een verhaallijn over IS in de Vogezen. Nadat Lucie en Sara uit de lift zijn gestapt, stapelen de vreselijke pogingen tot humor zich namelijk verder op. Pijnlijke woordspelingen rond de namen van Lucies collega’s Mia (‘Mama Mia’) of ‘de Pieter-Jannen’, hoofdredacteur ‘Pranking Paul’ die de ene slechte practical joke na de andere uitvoert, een broodjesbezorger die op gejoel wordt onthaald en daarna over een kabel struikelt: na enkele minuten begin je je af te vragen of je zelf het slachtoffer bent van Paul.

De aflevering draait dan ook nog eens rond een misverstand dat ze zelfs aan de schrijftafel van ‘FC De Kampioenen’ nogal mager zouden vinden: net wanneer Lucie haar ontslag bij Bart wil aanbieden, krijgt ze de belangrijke taak om een presentatie te verzorgen voor enkele Zwitsers die een fusie overwegen. Daardoor voelt ze zich voor een keer gewaardeerd, alleen blijkt na tien minuten - elke aflevering van ‘De laatste dag’ klokt af onder het kwartier, gelukkig - dat Bart haar gewoon heeft gevraagd als een soort veredelde secretaresse. Zij moet de knopjes bedienen terwijl Paul de echte presentatie geeft.

Ik wou dat ik kon zeggen dat je beloond wordt als je even door die zure appel heen bijt en dat het niveau daarna de hoogte ingaat, maar helaas: ‘De laatste dag’ wordt wel beter, maar ook niet zo heel veel. Elk van de acht afleveringen volgt hetzelfde stramien: Lucie neemt zich bij de start voor om op te stappen en spreekt dat goede voornemen ook uit in de lift naar boven, maar telkens komt er iets tussen - of iemand in de vorm van Maksim Stojanac - dat haar tegenhoudt. Op zich is dat geen verkeerd concept, maar het wordt zo flauw uitgewerkt dat niet alleen bij Lucie, maar ook bij de kijker de wanhoop groeit naarmate de reeks vordert.

De personages zijn zo doorzichtig als vloeipapier en maken geen enkele ontwikkeling door: de mannelijke collega’s zijn holbewoners, Sara is een leeghoofd dat denkt dat ‘perte totale’ of ‘ciao bella’ Latijnse termen zijn. De situaties waarin Lucie door haar gebrek aan doortastendheid terechtkomt, zijn zelden verrassend en de romantische rode draad, over de vonk tussen Lucie en chatbot Oli die eigenlijk Olivier van het onthaal is, voelt geforceerd aan. Bovenal valt er in ‘De laatste dag’ erg weinig te lachen: één keer slechts was er bij mij een aanzet tot een glimlach, toen Lucie in de zevende aflevering op de redactie arriveerde in pantoffels waarop links ‘Ik geef’ en rechts ‘mijn ontslag’ stond. Al lag het er misschien ook aan dat ik tegen dan milder was, aangezien het einde van deze serie in zicht kwam.