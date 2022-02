De laatste keer ‘By order of the Peaking Blinders’ en meer spannende actie die u vandaag niet mag missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Kuurne-Brussel-Kuurne

De werking van onze regeringen verzandt in schier eindeloze discussies en Vlaanderen kan weer in euforische kreten uitbarsten vanwege bovenmenselijke exploten op een fiets. Nature is healing. Nu de Omloop Het Nieuwsblad zijn einduitslag kent, is het de beurt aan deel 2 van het openingsweekend van het wielervoorjaar: Kuurne-Brussel-Kuurne. Geen derivaat van de Ronde van Vlaanderen zoals gisteren, maar wel meer vlakke kilometers en dus naar alle verwachting een kans voor de sprinters aan de finish en zonder Wout van Aert klaart de hemel op voor de rest van het peloton. Een mening die ook ons panel van wielerexperts deelt: ‘Als de rest niet oppast, wint van Aert alles.’

Om 14.15 op Één

Het Scheldepeloton

Vorig najaar al te zien op Canvas, maar nu krijgt de Ha! van Humo-winnaar ook een kans op zondagavond op Eén. En terecht, want deze prachtige docu over Wouter Weylandt en zijn collega-wielrenners verdient het grootst mogelijke publiek.

Om 21.30 op Één

Peaky Blinders (seizoen 6)

De staalharde misdaadreeks over een bende die in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog de Engelse stad Birmingham teistert startte als een hit op de BBC, in die mate zelfs dat de kappers er van klanten de vraag krijgen om hun haar te knippen zoals dat van hoofdpersonage Tommy Shelby (een ijzersterke Cillian Murphy). Maar dat is dra voorbij, want het zesde seizoen, dat vanaf vandaag te zien is op Netflix, wordt het laatste. Al hield bedenker Steven Knight onlangs in een interview wel de deur open voor een spin-off of een film.

Vanaf nu op Netflix

‘Risky Business’

De toen 21-jarige Tom Cruise brak door dankzij deze komedie, over een gefrustreerde puber die van zijn maagdelijkheid wordt verlost door een callgirl (Rebecca De Mornay), maar achteraf in een kettingreactie van steeds vreemdere gebeurtenissen verzeild raakt. Het startschot van een weergaloze carrière.

Om 21.45 op Play6

Fantastic Beasts: A Natural History

Zeemeerminnen, eenhoorns, draken: het zijn mythische dieren die J.K. Rowling inspireerden voor haar ‘Fantastic Beasts’-verhalen. Stephen Fry gaat op zoek naar waar die wezens precies vandaan komen.

Om 20u op BBC1

‘Janet Jackson’

Janet Jackson wist met haar tweedelige documentaire, niet zo verrassend ‘Janet Jackson’ getiteld, meer dan vijftien miljoen kijkers te boeien in de VS. Daarin bespreken Missy Elliott, Mariah Carey, Samuel L. Jackson, broer Randy en moeder Katherine Jackson haar leven en werk, en Janet laat meer dan gul in haar hart kijken. ‘Justin en ik hebben nipplegate al lang achter ons gelaten, tijd dat de rest van de wereld dat ook doet’