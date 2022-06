De leugen achter Anne Frank, de advocaat van George Floyd en de nieuwe ‘Mare of Easttown’: dit mag u vanavond niet missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘MEDIALOGICA’

Begin dit jaar claimt een internationaal coldcaseteam in het boek ‘Het verraad van Anne Frank’ ‘met 85 tot 87% zekerheid’ dat de familie Frank werd verlinkt door een Joodse notaris. De opvallende beschuldiging wordt gretig opgepikt door de media, maar al snel blijkt het onderzoek aan alle kanten te rammelen. Nog geen twee maanden later wordt het boek uit de handel gehaald. Het Nederlandse programma ‘Argos Medialogica’ reconstrueert de zaak. ‘Het was niét de notaris.’

Om 22.23 op NPO 2

Beeld FRANCE TELEVISIONS

‘THE QUICK AND THE DEAD’

Liefdevolle ode aan én parodie op de spaghettiwestern, door ‘Evil Dead’- en ‘Spider-Man’-regisseur Sam Raimi. Sharon Stone is de gunslinger van dienst, die wraak wil nemen op sheriff Gene Hackman. Extreem gestileerd (check die overdreven close-ups en zwierige camerabewegingen!) en enorm geestig.

Om 20.35 op VTM4

‘SHERWOOD’

Waarom lag er in 2004 een arme stakker met een pijl in de borst in de straten van het Britse dorpje Nottinghamshire? U zou het kunnen googelen, maar u kunt het ook ontdekken in de gloednieuwe BBC-miniserie ‘Sherwood’, waarin David Morrissey (bekend als booswicht met ooglapje The Governor in ‘The Walking Dead’) deze bizarre doch waargebeurde zaak probeert op te lossen. Verwacht een moordreeks à la ‘Mare of Easttown’ of ‘Broadchurch’, met naast Morrissey ook bekende gezichten uit ‘The Crown’ (Lesley Manville) en ‘Downton Abbey’ (Joanne Froggatt). Morrisery: ‘Sherwood’ is geen whodunit, maar een whydunit. Wat is de drijfveer van deze moord? En zit er meer achter?’

Om 21.00 op BBC First

‘LOVE IT WAS NOT’

Je zou denken dat Canvas ondertussen alle invalshoeken rond de Tweede Wereldoorlog heeft opgebruikt, maar de Israëlisch-Oostenrijkse documentaire ‘Love It Was Not’ brengt toch iets nieuws naar boven. De anderhalf uur durende film draait rond de onwaarschijnlijke liefde tussen Helena Citron, een Joodse vrouw die in 1942 naar Auschwitz werd gestuurd, en Franz Wunsch, SS-officier in het concentratiekamp. Hun liefde was, volgens alle getuigen, oprecht. Maar te midden van de onmenselijke omstandigheden had hun relatie vele donkere kanten.

Om 22.05 op Canvas

Beeld Netflix

‘CIVIL’

Ben Crump is één van de bekendste advocaten van de Verenigde Staten en zijn naam duikt op in veelbesproken zaken. Zijn specialiteit is de burgerrechtenbeweging en de manier waarop de zwarte bevolking in de VS wordt behandeld, en hij is dan ook een belangrijke figuur in de #BlackLivesMatter-beweging. De nieuwe documentaire ‘Civil’ volgt Crump terwijl hij de daders van enkele gevallen van brutaal politiegeweld tegen zwarte Amerikanen voor de rechter probeert te brengen: Breonna Taylor, Andre Maurice Hill, George Floyd, Derek Chauvin.

Nu op Netflix

‘EEN ZOMER VOL BOEKEN, DE ZOMERBOEKATHON’

Op zoek naar een programma dat u wegdrijft van uw televisiescherm en in de armen van uw boekenkast duwt? Stem dan af op ‘Een zomer vol boeken, de Zomerboekathon’, een herculische onderneming van Qmusic-dj Tom De Cock die twaalf uur lang non-stop met auteurs praat over hun recent werk. De beste momenten van die gesprekken worden gebundeld in twee afleveringen, waarvan het eerste vanavond te zien is op Eén.

Om 21.50 op Eén

