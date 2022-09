De longen van de deelnemers mogen dan piepen en reutelen, het hart van ‘De klim van je leven’ met Eva De Roo lijkt prima te functioneren

‘We gaan samen de Dolomieten bedwingen,’ vertelde Eva De Roo in de eerste aflevering van ‘De klim van je leven’. Bij de deelnemers die voor haar stonden, een groep sympathieke, ietwat schuchtere mensen die elk worstelen met een ernstige longaandoening, kwam dat niet als een surprise.

Ze waren namelijk al een paar maanden individueel aan het trainen en vandaag was de eerste keer dat ze elkaar als wielerploegje troffen. Voor die gelegenheid was wél een verrassing geregeld, zei De Roo met het innige, maar zelden misplaatste enthousiasme waarin haar hele televisiedebuut is gedrenkt. Ze opende een garagepoort en onthulde een zevenmans-gocart, waarop de kandidaten vervolgens vertrokken voor een enigszins gezapige fietstocht door de Belgische duinen. De Dolomieten zijn nog vér, kon je toen denken, en ook: het tempo mag gerust iets hoger. Niet alleen van de gocart, trouwens.

Plots werden de kneuterige beelden van de fietstocht onderbroken door een intense video van deelnemer Christophe die na 77 dagen uit een coma werd gehaald. Corona had hem tijdens de eerste golf ernstig te pakken genomen en het had niet veel gescheeld of het virus was hem fataal geworden. Verdwaasd zag je de net ontwaakte Christophe staren naar de stevig in beschermend materiaal gestoken dokter die boven hem hing. Zijn mond bewoog alweer, maar zijn spraak was nog onderweg.

Er volgden meer heftige verhalen. Over hoe het virus niet alleen stevig heeft huisgehouden, maar ook simpelweg weigert te vertrekken uit sommige mensenlichamen. Ongeveer één op de zeven mensen kampt met long covid, maar in hun omgeving vinden zij daar vaak maar weinig begrip voor. ‘Veel mensen snappen niet dat ik nog altijd mindere dagen heb, dat is erg frustrerend, want dan begin ik te twijfelen aan mezelf: ben ik eigenlijk geen komedie aan het spelen?’ vertelde de 25-jarige Marianka. Het maakt van ‘De klim van je leven’ een reeks die op precies het goede moment komt.

Helemaal benauwend waren de getuigenissen van mucopatiënten Nico en Robby. Mannen voor wie de spreuk ‘Ik geniet vandaag, morgen zullen we wel zien’ geen blauw tegeltje op het toilet is, maar de onontkoombare realiteit. Hun oorspronkelijke levensverwachting hebben ze allang overschreden, maar ademhalen is nog altijd allesbehalve vanzelfsprekend. Nico heeft sinds kort nieuwe longen en moet elke dag een kleine veertig pillen slikken omdat zijn lichaam op ieder moment kan besluiten die twee donorballonnetjes in zijn borstkas toch maar af te stoten.

Het bedwingen van bergen is een activiteit waarbij niet alleen vele metaforen vrijkomen, maar die ook enige heldhaftigheid en doorzettingsvermogen vergt, iets waaraan geen van de deelnemers een gebrek lijkt te hebben. Want hoewel het nog sterk de vraag is of ze de tocht uiteindelijk allemaal zullen kunnen volbrengen, zijn ze toch maar alvast uit de diepste dalen van hun eigen leven geklauterd.

Tijdens een picknick in de duinen proosten de deelnemers ‘op de gezondheid’, wat voor één keer als een doorvoelde kreet klinkt. De longen mogen dan piepen, grommen en reutelen, het hart van deze reeks lijkt voorlopig prima te functioneren.